Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια για την επίσκεψη 750 μαθητών από Δημοτικά σχολεία της Αττικής.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας γέμισε παιδικές φωνές σήμερα από 750 παιδιά, από 20 Δημοτικά σχολεία της Αττικής, στο πλαίσιο του αυριανού εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τον Κωνσταντίνο Βαρώτσο στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης και να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τον Νίκο Δένδια να εκφράζει δημόσια τη χαρά του, με ανάρτησή του στο Χ.

«Είχα τη μεγάλη χαρά να υποδεχθώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, 750 μαθητές από 20 Δημοτικά Σχολεία της Αττικής & τους συνοδούς - εκπαιδευτικούς τους, με την αφορμή του αυριανού εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα παιδιά, το μέλλον της Πατρίδας μας, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τον διακεκριμένο γλύπτη και Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Βαρώτσο, στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης και να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

{https://x.com/nikosdendias/status/2123750532418265273}