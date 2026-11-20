Το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει αναφορές σε υποθέσεις ληστειών, αρπαγών, εκβιάσεων, κλοπών, αλλά και διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

Ένα πρόσωπο με μακρά διαδρομή στον χώρο της νύχτας και πλούσιο ποινικό παρελθόν βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας μετά τη σύλληψή του στα Καλύβια Αττικής. Ο 39χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν βαρύς οπλισμός, περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά, 200 χρυσές λίρες και πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, φέρεται να έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές Αρχές για σοβαρές υποθέσεις που εκτείνονται σε βάθος χρόνου.

Η δράση του φέρεται να εντοπίζεται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Αττική, όπου είχε αναπτύξει έντονη παρουσία στον χώρο της νύχτας.

Το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει αναφορές σε υποθέσεις ληστειών, αρπαγών, εκβιάσεων, κλοπών, αλλά και διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. Μάλιστα, το όνομά του είχε συνδεθεί με δύο σοβαρές υποθέσεις ληστειών στη Δυτική Ελλάδα: τη ληστεία σε τράπεζα στην Κεφαλονιά το 2009 και τη ληστεία στη ΔΟΥ Ζακύνθου το 2010.

Η ανθρωποκτονία στα 17 και τα «μπραβιλίκια»

Ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζει μία από τις παλαιότερες υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί. Το 2005, όταν ήταν ακόμη ανήλικος, είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, φέρεται να είχε ως κίνητρο οικονομικές διαφορές και οφειλές. Λόγω της ανηλικότητάς του, φέρεται να εξέτισε ποινή φυλάκισης περίπου 4,5 ετών.

Από την αποφυλάκισή του και έπειτα, φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα στον χώρο της νύχτας, με εμπλοκή σε υποθέσεις εκβιασμών, παροχής προστασίας και πρακτικών εκφοβισμού, γνωστών ως «μπραβιλίκια».

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Το οπλοστάσιο και οι 200 χρυσές λίρες

Κατά την αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του και στους γύρω χώρους, εντοπίζοντας ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ, δύο πιστόλια και 144 φυσίγγια.

Παράλληλα, βρέθηκαν 151.890 ευρώ σε μετρητά, 200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι, ενώ κατασχέθηκαν μετρητής χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα, φορητός υπολογιστής, δύο συσκευές γεωεντοπισμού, τρία κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

Τα πλαστά έγγραφα και ο Σέρβος καταζητούμενος για ανθρωποκτονία

Εξίσου σημαντικό σκέλος της υπόθεσης αποτελούν τα τρία πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Πρόκειται για μία ταυτότητα και μία άδεια οδήγησης από τις Αρχές της Τσεχίας, καθώς και ένα διαβατήριο από τις Αρχές του Βελγίου. Και τα τρία έγγραφα έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η φωτογραφία ανήκει σε έναν 38χρονο Σέρβο υπήκοο, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Σερβίας για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Η παρουσία των συγκεκριμένων εγγράφων στην κατοχή του 39χρονου αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί καλούνται να διαπιστώσουν εάν υπήρχε σχέση ή συνεργασία μεταξύ των δύο ανδρών και ποιος ήταν ο σκοπός κατοχής των πλαστών εγγράφων. Οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στα ευρήματα της συγκεκριμένης επιχείρησης. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του 39χρονου και σε άλλες υποθέσεις, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τις επαφές, τις δραστηριότητες και τις πιθανές διασυνδέσεις του.