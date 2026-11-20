Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός, ο οποίος συντάσσεται με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε, όπως είχε προαναγγείλει το Dnews, ο Γιώργος Ψυχογιός, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι συντάσσεται με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Κατέθεσα σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου από τη θέση του βουλευτή.

Μια θέση, στην οποία έδωσα καθημερινή μάχη για όλα τα ζητήματα και τις κοινωνικές ομάδες.

Ο αγώνας, όμως συνεχίζεται, όπως κάναμε πάντα, για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη.

Συντάσσομαι σε αυτό, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, για να έρθει η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή και, κυρίως, η αναγκαία αλλαγή πολιτικής.

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Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες για την εμπιστοσύνη τους, τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συνεργάτιδες για όλα όσα καταφέραμε, τους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε αυτά τα χρόνια και, βέβαια, την οικογένειά μου, που αποτελεί σταθερό στήριγμα και έμπνευση στα δύσκολα.

Είναι μέρες του Πολυτεχνείου, που μας δείχνει πάντοτε τον δρόμο για έναν κόσμο που αξίζουμε, για μια νέα μεταπολίτευση, πάνω στα οράματα των νέων της εποχής.

Πάμε, λοιπόν, δυνατά, με αισιοδοξία και πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε κι ότι υπάρχει άλλος δρόμος!

Καλούς μας αγώνες!», ανέφερε σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

{https://www.facebook.com/reel/2149586558973557}

Η επιστολή παραίτησης προς τον Πρόεδρο της Βουλής:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Κορινθίας.

Με τιμή,

Γεώργιος Ψυχογιός

Βουλευτής Κορινθίας»

Η έδρα στην Έλενα Κονομόδη

Ο βουλευτής Κορινθίας είχε ανεξαρτητοποιηθεί στις 14 Ιουλίου, μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Δέδες, ο οποίος κι αυτός με τη σειρά του έχει αποφασίσει να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Έτσι, η έδρα του Γιώργου Ψυχογιού θα καταλήξει στη δεύτερη επιλαχούσα, η οποία είναι η Έλενα Κονομόδη που έχει προσχωρήσει, όμως, στη Χαριλάου Τρικούπη.