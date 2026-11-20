«Η πολιτική μας είναι ολοκληρωμένη και έχει προτεραιότητα να μειώσουμε τις ανισότητες, να στηρίξουμε τη νεότερη γενιά προκειμένου να δημιουργήσει στον τόπο της», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τον Βόλο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε σήμερα, στον Βόλο, με πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Όπως σημείωσε σε δηλώσεις του, «πρέπει να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες, να μειώσουμε το κόστος ζωής, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος - τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία -, να αποκτήσουμε ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική ώστε να μειωθεί το κόστος των ενοικίων. Όλα αυτά είναι μονόδρομος για να βελτιώσουμε το δημογραφικό της χώρας, γιατί σε άλλη περίπτωση θα αντιμετωπίσουμε τεράστια ζητήματα οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

Ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με κοινωνικές κατοικίες, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, κίνητρα να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα, πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων σε ζώνες που υπάρχει τεκμηριωμένα στεγαστική πίεση.

Καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα.

Μηδενισμός του ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.

Μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.

Μείωση κατά 75% στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεκνες οικογένειες.

Εξίσωση σταδιακά δικαιωμάτων και παροχών τρίτεκνων και πολύτεκνων.

Ελεύθερες μετεγγραφές στα πανεπιστήμια για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.

Κάλυψη των εξόδων διαμονής πριν από τον τοκετό για γυναίκες που ζουν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές

«Η πολιτική μας είναι ολοκληρωμένη και έχει προτεραιότητα να μειώσουμε τις ανισότητες, να στηρίξουμε τη νεότερη γενιά προκειμένου να δημιουργήσει στον τόπο της. Έτσι η χώρα μας θα είναι και πιο δίκαιη και πιο ισχυρή», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στον αφελληνισμό της ελληνικής περιουσίας που ήταν το κεντρικό αναπτυξιακό δόγμα της Νέας Δημοκρατίας και τα προβλήματα που δημιούργησε η golden visa στον τομέα της στέγασης συμβάλλοντας στην εκτόξευση των ενοικίων.

«Εμείς για όλα αυτά τα θέματα παίρνουμε κάθε εβδομάδα στη Βουλή και μια πρωτοβουλία. Όπως για τα «κόκκινα» δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Τσίπρας και Μητσοτάκης έστειλαν στα νύχια των funds χιλιάδες δανειολήπτες. Γι’ αυτό ψηφίσαμε «ναι» στην εξεταστική επιτροπή. Τι φοβούνται; Να τελειώσουν τα ψέματα. Άκουσα τον κ. Τσίπρα να λέει με θράσος ότι δεν πούλησε ούτε 1 ευρώ «κόκκινα» δάνεια σε fund. Αλλά ήταν με τον δικό του νόμο που πωλήθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ «κόκκινα» δάνεια επί πρωθυπουργίας του*. Τα διπλάσια πουλήθηκαν επί κυβέρνησης Μητσοτάκη» τόνισε.

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«Δεν είναι ζήτημα κομματικού εγωισμού να νικήσει το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κοινωνική ανάγκη να αλλάξει η σημερινή πολιτική. Αν θέλετε να ψηφίσετε κόμματα διαμαρτυρίας, αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Μονόδρομος για την πολιτική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ, ψήφος δηλαδή σε ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό που μπορεί να κυβερνήσει, έχει πολιτικό ήθος και δεν έχει δεσμεύσεις», πρόσθεσε επί των πολιτικών διακυβευμάτων.