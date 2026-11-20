Ο Ράμα αγκάλιασε τον Βέλγο πρωθυπουργό, την ώρα που εκείνος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ενόψει της συνόδου.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η χιουμοριστική ατάκα του Βέλγου πρωθυπουργού, Μπαρτ Ντε Βέβερ, προς τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα, μετά την απρόσμενη αγκαλιά που του επιφύλαξε χθες ο τελευταίος στο Βερολίνο, λίγο πριν από τη σύνοδο της «Συμμαχίας των προθύμων» για την Ουκρανία.

«Αυτός πρέπει να είναι ο Αλβανός, πάντα έρχεται από πίσω», σχολίασε ο Ντε Βέβερ, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Ο Ράμα αγκάλιασε τον Βέλγο πρωθυπουργό, την ώρα που εκείνος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ενόψει της συνόδου.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1692441712580842}