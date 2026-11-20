Οι εργαζόμενοι μπορούσαν να ρευστοποιήσουν μέρος των μετοχών τους ήδη από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο.

Η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο μετέτρεψε μέσα σε μία νύχτα τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων της νεοφυούς εταιρείας σε εκατομμυριούχους - ορισμένους, μάλιστα, σε πολυεκατομμυριούχους.

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε επίσημες ρυθμιστικές καταθέσεις, τον Σεπτέμβριο του 2026 η εταιρεία απασχολούσε 5.300 εργαζομένους. Με την τιμή διάθεσης της μετοχής της να διαμορφώνεται στα 83 δολάρια κατά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), περίπου 600 εργαζόμενοι πέρασαν στο κλειστό κλαμπ των λεγόμενων «εκατοντάδων εκατομμυριούχων» (centi-millionaires), καθώς η αξία των μετοχικών τους συμμετοχών ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Τα στοιχεία προέρχονται από την Hill.com, η οποία παρακολουθεί τις μετοχικές συμμετοχές σε μη εισηγμένες εταιρείες.

Έως και 2.800 εργαζόμενοι, γνωστοί στο εσωτερικό της εταιρείας ως «Ants» (Μυρμήγκια), διαθέτουν μετοχές αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι περίπου 5.100 εργαζόμενοι - ποσοστό που αντιστοιχεί στο 96% του προσωπικού - έχουν στα χέρια τους μετοχές αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

«Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη είναι το πόσο γρήγορα συνέβησαν όλα αυτά», δήλωσε την Πέμπτη στο CNN ο Άντριου Μπένσον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Hill, επισημαίνοντας ότι η Anthropic έχει καταγράψει ελάχιστες αποχωρήσεις εργαζομένων. «Εδώ και αρκετό καιρό ήταν ξεκάθαρο ότι η Anthropic βρισκόταν σε τροχιά εντυπωσιακής ανάπτυξης. Αυτό σίγουρα απέτρεψε πολλούς από το να φύγουν από την εταιρεία, καθώς αντιλαμβάνονταν τι θα έχαναν», πρόσθεσε.

Η Anthropic αποτιμήθηκε στα 1,76 τρισ. δολάρια μετά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης

Δεν είναι ασυνήθιστο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις της Silicon Valley, οι οποίες συνήθως διαθέτουν περιορισμένη ρευστότητα, να αμείβουν τους εργαζομένους τους με έναν συνδυασμό μισθού και μετοχών.

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Η προοπτική μιας μελλοντικής εξαγοράς ή εισαγωγής στο χρηματιστήριο λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο, κρατώντας τους εργαζομένους αφοσιωμένους στη δουλειά τους και ενθαρρύνοντάς τους να παραμείνουν στην εταιρεία μέχρι την πολυπόθητη οικονομική ανταμοιβή.

Ωστόσο, ελάχιστες νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να αναπτυχθούν τόσο πολύ και τόσο γρήγορα όσο η Anthropic. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2021, απασχολούσε λιγότερους από 1.000 εργαζομένους στα τέλη του 2024.

Όπως παρατήρησε ο Μπένσον, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τις περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας είναι ότι «το να ενταχθεί κανείς σε μια εταιρεία στα πρώτα της βήματα έχει μεγαλύτερη σημασία για το τελικό οικονομικό όφελος από ό,τι η ιεραρχική του θέση».

«Μπορεί να κατέχεις μια πολύ χαμηλή θέση στην εταιρική ιεραρχία, αλλά αν εντάχθηκες στην εταιρεία το 2023 ή το 2024, είναι πιθανό να αποκομίσεις πολύ μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που προσλήφθηκε μόλις στις αρχές της φετινής χρονιάς».

Αντιθέτως, η SpaceX παρέμεινε ιδιωτική εταιρεία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, προτού πραγματοποιήσει τη δική της εντυπωσιακή είσοδο στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο. Η δημόσια εγγραφή της δημιούργησε περίπου 4.400 νέους εκατομμυριούχους μεταξύ των συνολικά 22.000 εργαζομένων της.

Η ιδιαιτερότητα της δημόσιας εγγραφής της Anthropic

Η δημόσια εγγραφή της Anthropic παρουσιάζει επίσης μια σημαντική ιδιαιτερότητα: έδωσε τη δυνατότητα σε εργαζομένους που δεν είναι ιδρυτές της εταιρείας να ρευστοποιήσουν μέρος των μετοχών τους ήδη από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους στο χρηματιστήριο.

Στις περισσότερες δημόσιες εγγραφές, οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε μια περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης των μετοχών τους (lockup period), η οποία διαρκεί συνήθως από τρεις έως έξι μήνες. Κατά το διάστημα αυτό, δεν έχουν τη δυνατότητα να τις πουλήσουν.

Στην περίπτωση της Anthropic, ωστόσο, προβλέφθηκε ένα σύνθετο σύστημα σταδιακής άρσης των περιορισμών, το οποίο επέτρεψε σε εργαζομένους που δεν είναι ιδρυτές να πουλήσουν έως και το 10% των μετοχών τους αμέσως μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Δεν είναι γνωστό πόσοι αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα χθες, Πέμπτη.

Με πληροφορίες από CNN