«Δεν είναι αυτή η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Το λέω ρητά και κατηγορηματικά», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Φωτιές άναψε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο οποίος μετά το πρόσφατο σχόλιό του «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επανήλθε με μια ακόμη αιχμηρή δήλωση. Μιλώντας στην εκπομπή «Tonight» του MEGA, αναρωτήθηκε γιατί η ΝΔ να μη στραφεί σε κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της, εφόσον οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αποκλείουν, τουλάχιστον προεκλογικά, το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της. «Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

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Ο Παύλος Μαρινάκης τον «άδειασε» δημοσίως σήμερα, λέγοντας πως αυτή «δεν είναι θέση ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε της Κυβέρνησης, ούτε της Νέας Δημοκρατίας».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον ΣΚΑΪ:

«Δεν είναι η θέση αυτή ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε της Κυβέρνησης, ούτε της Νέας Δημοκρατίας.

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Δεν είναι αυτή η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει, να του εξηγούμε. Δεν είναι δεδομένος, κανένας που μας βλέπει, ούτε ψηφοφόρος, ούτε κανένας πολίτης. Ο κόσμος πρέπει να παίρνει από εμάς εξηγήσεις. Η λογοδοσία είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Εγώ λέω δεν είναι θέση. Γιατί δεν είναι θέση; Γιατί; Γιατί η Κυβέρνηση αυτή ακολούθησε μια πολιτική, σε μια σειρά από τομείς της πολιτικής. Πάμε ας πούμε στην εξωτερική πολιτική. Καταφέραμε και πετύχαμε μέσα σε 7,5 χρόνια όσα δεν είχαμε πετύχει όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, Rafale, Belharra. Θα μπορούσε ποτέ να κάτσει στο ίδιο τραπέζι η Κυβέρνηση αυτή με ανθρώπους που την πολιτική αυτή τη θεωρούν ενδοτική; Η πολιτική δεν είναι ένα μοίρασμα καρεκλών για να βγουν τα κουκιά. Είναι πολιτικές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmzy57v1aywh?integrationId=40599y14juihe6ly}