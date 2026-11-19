Η κυβέρνηση δεν ψήφισε «ναι», καθώς δεν ήθελε, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, να κατηγορηθεί ότι στερεί από την αντιπολίτευση τη δυνατότητα άσκησης ενός κοινοβουλευτικού δικαιώματος.

«Εμείς περάσαμε από τα συνθήματα στις πολιτικές που προστατεύουν τον δανειολήπτη. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των συνεπών δανειοληπτών που δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως ανέφερε, θεσμοθετήθηκαν μέτρα όπως η ευνοϊκή τοκοφορία με αναδρομική ισχύ, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ, καθώς και η προώθηση δίκαιης λύσης για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διευκολύνει τους ευάλωτους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους, με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά και στους συνεπείς φορολογούμενους και δανειολήπτες.

Επικαλούμενος στοιχεία, σημείωσε ότι ο δείκτης ιδιωτικού χρέους προς ΑΕΠ έχει υποχωρήσει στο 96,6%, με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον στη 15η θέση και να καταγράφει πτωτική πορεία. Παράλληλα ανέφερε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ σήμερα ο εξυπηρετούμενος δανεισμός είναι υπερδιπλάσιος του μη εξυπηρετούμενου.

Για την Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η τελική απόφαση για τη λίστα των προσώπων που θα κληθούν να καταθέσουν, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα, θα ληφθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «αυτοί που σήμερα μας κατηγορούν, με πρώτο τον Αλέξη Τσίπρα, είναι εκείνοι που επί των δικών τους ημερών δόθηκε η δυνατότητα μεταβίβασης των δανείων στα funds».

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Για το «παρών» της ΝΔ

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε «παρών» στην πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συμμετάσχει κανονικά στις εργασίες της. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση δεν ψήφισε «ναι», καθώς δεν ήθελε να κατηγορηθεί ότι στερεί από την αντιπολίτευση τη δυνατότητα άσκησης ενός ακόμη κοινοβουλευτικού δικαιώματος, υπενθυμίζοντας ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση που έγινε επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης, η μειοψηφία μπορεί να συγκροτεί έως δύο Εξεταστικές Επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο.

Ελληνοτουρκικά και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστήριξε ότι ορισμένοι τίτλοι και δημοσιεύματα διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, επισημαίνοντας ότι ήδη από τις 22 Οκτωβρίου 2026 η Ελλάδα είχε ενημερώσει τον ΟΗΕ πως απορρίπτει το μνημόνιο ως αντίθετο με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος επαναβεβαιώνει ρητά πως θεωρεί άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σημειώνοντας ότι οι διεθνείς τοποθετήσεις δικαιώνουν τις ελληνικές θέσεις.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει μετατοπιστεί σε άλλον πολιτικό χώρο»

Με αφορμή τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι «ο δρόμος των ελίτ θα αποτύχει και εμείς θα σταθούμε εμπόδιο», ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να κινηθεί σε διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, κάνοντας, όπως είπε, «μεταγραφές από την πάνω και την κάτω πλατεία» και μετατοπίζοντας το κόμμα του σε έναν άλλο πολιτικό χώρο.

Αναπόφευκτη η διαγραφή Σαμαρά

Ερωτηθείς για τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη χαρακτήρισε «μια δυσάρεστη εξέλιξη, αλλά δυστυχώς αναπόφευκτη».

«Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει σε κανένα κόμμα»

Για τη συζήτηση που αναπτύχθηκε σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «φυσικά και υπήρχαν νεκροί», υπογραμμίζοντας πως το Πολυτεχνείο αποτέλεσε κορυφαία πράξη αντίστασης απέναντι στη χούντα. Σχολιάζοντας δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ανέφερε ότι εκείνος επικαλέστηκε σχετικό πόρισμα και δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη νεκρών. «Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει σε κανένα κόμμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η παράταξη που αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα και ότι «αυτά τα παιχνίδια δεν περνούν πλέον στην κοινωνία».

«Απολύτως σεβαστή» η απόφαση για τις υποκλοπές

Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «απολύτως σεβαστή» τη δικαστική απόφαση να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

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