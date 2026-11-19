«Καταλαβαίνουν πως δεν θα μπορέσουν να κρύψουν τις ευθύνες τους για το πάρτι των funds», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Στο ίδιο «κάδρο», αποδίδοντας τους ουσιαστικά αντίστοιχο μερίδιο ευθυνών με σκοπό να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολιτικούς πόντους, βάζει το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο την Εξεταστική Επιτροπή που θα γίνει το επόμενο διάστημα για τα funds και τα «κόκκινα δάνεια».

«Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας έχουν χάσει τον ύπνο τους, γιατί καταλαβαίνουν πως δεν θα μπορέσουν να κρύψουν τις ευθύνες τους για το πάρτι των funds», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, προσθέτοντας: «Οι τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ μετά την ψήφιση της Εξεταστικής Επιτροπής, είναι άλλο ένα δείγμα της αναξιοπιστίας και της πολιτικής τους υποκρισίας.

Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ψήφισαν ένα «ένοχο» παρών και σαν άλλοι Πόντιοι Πιλάτοι ένιψαν τας χείρας τους ελπίζοντας ανεξάρτητοι βουλευτές να τους βγάλουν από τη θέση του απολογούμενου.

Η ΕΛΑΣ μίλησε για την Εξεταστική Επιτροπή μετά την έγκριση της. Μέχρι τότε, σιγή ασυρμάτου από εκείνους που τάχα δεν πούλησαν ούτε 1 ευρώ στα funds.

Τώρα όμως θα κληθούν και οι δύο να εξηγήσουν στους πολίτες τις πολιτικές τους επιλογές να ξηλωθεί το προστατευτικό πλαίσιο για τους δανειολήπτες και να πριμοδοτήσουν την ασυδοσία των funds».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συνεχίζοντας το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει:

«Η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει:

1. Για ποιο λόγο ενώ η 1023/2019 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδινε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να έχουν συστήματα προστασίας της πρώτης κατοικίας, εκείνοι επέλεξαν με τον 4738/2020 να δώσουν τους δανειολήπτες βορά στα funds;

2. Γιατί ψήφισαν με αδιαφανή τρόπο το Ηρακλής ΙΙ; Τι δεσμεύσεις πήραν απέναντι στα funds; Σε ποια επιχειρηματικά σχέδια συμφώνησαν; Πόσο τις εκατό των κερδών των funds αποδέχτηκαν να προέρχεται από πλειστηριασμούς;

3. Γιατί επέτρεψαν να μην είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

4. Γιατί με το άρθρο 23 -μια πρωτοφανή στα νομικά χρονικά διάταξη – επιχείρησαν να καταργήσουν όποια πρόνοια της Πολιτικής Δικονομίας προστάτευε τους οφειλέτες;

Η, δε, ΕΛΑΣ προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα πάνω στον πανικό της, γιατί πλέον θα αποκαλυφθεί ο ταυτόσημος ρόλος του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη. Βγάζουν ανακοινώσεις για «αλήθειες» και «μύθους». Πρώτα όμως οφείλουν απαντήσεις:

1. Μιλούν για προστασία της πρώτης κατοικίας, όταν ο κ.Τσίπρας κατάργησε τον νόμο του ΠΑΣΟΚ 3869/2010 με το νόμο 4592/2019 και ενταφίασε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ποια συμφέροντα το επέβαλαν;

2. ⁠Ψεύδονται ανερυθρίαστα για το νόμο του 2003 ενώ ουδέποτε έως τώρα τον επικαλέστηκαν , ούτε πρόσφατα ούτε όταν ψήφιζαν τον νόμο 4354/2015 και άνοιγαν το δρόμο στα funds. Ο νόμος 3156/2003 αφορούσε τιτλοποίηση απαιτήσεων εντός των τραπεζών και όχι funds. Ας κατονομάσει ο κ. Τσίπρας ένα fund που ήρθε στην Ελλάδα πριν το 2017.

3. Θα απολογηθούν για τους μαζικούς πλειστηριασμούς που έφεραν; Γιατί άνοιξαν τον δρόμο στο Ηρακλής ΙΙ και στον πτωχευτικό νόμο;

4. Γιατί ψήφισε τον νόμο 4354/2015 ενώ όπως έχει διαβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουδέποτε υπήρξε μνημονιακό προαπαιτούμενο; Γιατί ενώ κανείς δεν του το ζήτησε, επέλεξε να ανοίξει την πόρτα στα funds; Ποιους εξυπηρέτησε και γιατί;».