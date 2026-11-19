Η Κομισιόν συγκάλεσε το ανώτατο εσωτερικό όργανο διαχείρισης κρίσεων για μια επείγουσα συνεδρίαση σχετικά με τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Politico που κάνει λόγο για πιθανή διαρροή τεράστιου όγκου προσωπικών δεδομένων.

«Η Επιτροπή εκτιμά ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο η πλήρης έκταση της ζημιάς παραμένει ασαφής», δήλωσε στο Playbook αξιωματούχος της ΕΕ, διευκρινίζοντας πως «τα συστήματα επανέρχονται σταδιακά σε λειτουργία, απλώς η απόκρισή τους καθυστερεί λίγο παραπάνω».

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η κυβερνοεπίθεση άφησε το προσωπικό χωρίς πρόσβαση στην καταχώριση μισθοδοσίας και αδειών, ενώ ανάγκασε τους ανώτατους αξιωματούχους να θέσουν την κρίση επί τάπητος στη χθεσινή εβδομαδιαία συνεδρίασή τους.

Το όπλο της επίθεσης

Η ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πληροφορικής των ευρωπαϊκών θεσμών (CERT-EU) εντόπισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι διεθνείς χάκερ αξιοποίησαν το ARTEX, ένα δημόσια διαθέσιμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάστηκε για τον εντοπισμό κενών ασφαλείας σε πληροφοριακά συστήματα. «Ορισμένοι κακόβουλοι παράγοντες κάνουν κατάχρηση τέτοιων εργαλείων και έβαλαν στο στόχαστρο την Επιτροπή», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Για προληπτικούς λόγους, αρκετές εφαρμογές τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας, με την πρόσβαση στις περισσότερες να έχει πλέον αποκατασταθεί.

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«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια εντοπισμένη κυβερνοεκστρατεία», ανέφερε στο Playbook ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ. «Στοχοποιήθηκαν μεμονωμένα συστήματα και, όπως προβλέπει η πάγια πρακτική μας, ενημερώσαμε όσους επηρεάζονται».

Οι ερευνητές εξακολουθούν να διερευνούν κατά πόσο παραβιάστηκαν δεδομένα εργαζομένων, σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο. Όπως εξήγησε, αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα δικαιολογεί και την περιορισμένη ενημέρωση προς το προσωπικό, καθώς η Επιτροπή δεν γνωρίζει ακόμα αν - ή σε ποιο βαθμό - έχουν υποκλαπεί προσωπικές πληροφορίες.

Η αναστάτωση διαρκεί ήδη πάνω από δέκα ημέρες. Η πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού Sysper (για μισθοδοσίες, άδειες και παρουσιολόγια), καθώς και το σύστημα ιατρικών αποζημιώσεων MyPMO, επανήλθαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα - αν και η Sysper «έπεσε» ξανά για λίγο χθες. Την Τρίτη επλήγησαν επίσης οι μεταφραστικές υπηρεσίες, με έναν ιδιαίτερα αγανακτισμένο αξιωματούχο να παραδέχεται ότι «έριξε πολλά καντήλια».

Συναγερμός μέχρι την κορυφή

Η Επιτροπή συγκάλεσε εκτάκτως το ανώτατο εσωτερικό της όργανο διαχείρισης κρίσεων, το Συμβούλιο Εταιρικής Διαχείρισης (Corporate Management Board), λόγω των «συνεχιζόμενων κυβερνοπεριστατικών» νωρίτερα μέσα στον μήνα, σύμφωνα με εσωτερικό email που διέρρευσε στο Playbook. Η διεύθυνση ψηφιακών υπηρεσιών έδωσε εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων ασφαλείας, ενώ η Επίτροπος Τεχνολογίας, Χένα Βίρκουνεν, ενημέρωσε χθες το Σώμα των Επιτρόπων για τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο κρούσμα σε ένα κύμα μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων και μπλακ άουτ παγκοσμίως τις τελευταίες ημέρες - ανάμεσά τους προβλήματα στη Microsoft, σε μεγάλες αμερικανικές τράπεζες και στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA), καθώς και επιθέσεις σε δημοφιλείς ιστότοπους όπως της Air France, του BBC και του Zoom.

Πληρώθηκαν όμως οι υπάλληλοι;

Το Playbook έψαξε το θέμα και η απάντηση είναι σε γενικές γραμμές καταφατική. Αν και οι μισθοί καταβλήθηκαν κανονικά, αρκετοί υπάλληλοι δεν μπορούσαν να υποβάλουν παρουσιολόγια ή αιτήσεις αδείας. Παράλληλα, τρεις αξιωματούχοι διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη ενημέρωσης: σε απάντηση για τεχνικό πρόβλημα στη Sysper που είδε το Playbook, το τμήμα πληροφορικής (IT) επικαλέστηκε απλώς ένα «γενικό ζήτημα λειτουργικότητας», αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά σε κυβερνοεπίθεση.