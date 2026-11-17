Οι δράστες φέρονται να επιδίωκαν τόσο την απόκτηση οικονομικών πόρων όσο και τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών.

Στο στόχαστρο βορειοκορεατών χάκερ βρέθηκαν κυβερνητικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις του τηλεπικοινωνιακού τομέα στη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο συντονισμένης κυβερνοεπιχείρησης.

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Cyfirma, οι επιθέσεις αφορούσαν περίπου 30 εγχώριους διακομιστές και διαδικτυακούς τομείς (domains), ενώ οι δράστες φέρονται να επιδίωκαν τόσο την απόκτηση οικονομικών πόρων όσο και τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών.

Η Cyfirma αποδίδει την εκστρατεία στην ομάδα χάκερ Lazarus, η οποία συνδέεται με το Γενικό Γραφείο Αναγνώρισης της Βόρειας Κορέας, την υπηρεσία που είναι αρμόδια για μυστικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι χάκερ εκμεταλλεύτηκαν ευπάθειες στο περιβάλλον PHP, αξιοποιώντας συγκεκριμένα το εργαλείο PHP2Shell, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευάλωτα συστήματα.

Οι 30 στόχοι στη Νότια Κορέα και η διεθνής διάσταση της επιχείρησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η εταιρεία, οι δράστες αναζητούσαν πιθανούς στόχους μέσω ιδιωτικού διαδικτυακού καναλιού, εξετάζοντας διευθύνσεις IP από τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία και την Ινδία.

Η Cyfirma εντόπισε συνολικά 216 ευάλωτους διακομιστές σε 10 χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι οι 30 από αυτούς, μαζί με τους αντίστοιχους διαδικτυακούς τομείς, βρίσκονταν στη Νότια Κορέα. Η χώρα συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών στόχων της επιχείρησης, πίσω από την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Οι χάκερ φέρονται να έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε διακομιστές ιστού που χρησιμοποιούν PHP και σχετίζονται με επτά κρίσιμους τομείς δραστηριότητας: κυβερνητικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, κρίσιμες υποδομές, εφοδιαστική αλυσίδα και αεροπορία, μεταποίηση και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πώς επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα

Η έκθεση περιγράφει τη χρήση δύο ευπαθειών απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα στον πυρήνα της PHP, σε περιβάλλοντα Windows. Μέσω αυτών, οι επιτιθέμενοι μπορούσαν να εκτελέσουν κακόβουλο κώδικα σε εφαρμογές που βασίζονται στην PHP και να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους διακομιστές.

Παράλληλα, επιχείρησαν να εγκαταστήσουν τα λεγόμενα web shells, δηλαδή κακόβουλα σενάρια που επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός διακομιστή. Για τις δραστηριότητές τους φέρονται να χρησιμοποίησαν 21 διευθύνσεις IP, οι οποίες είχαν ήδη μολυνθεί και λειτουργούσαν ως κόμβοι σάρωσης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι, αφού εξασφάλισαν διαπιστευτήρια διαχειριστή, οι χάκερ επέκτειναν τη δραστηριότητά τους σε 581 υπολογιστές-κεντρικούς υπολογιστές (hosts), επιχειρώντας να διεισδύσουν και σε πρόσθετα συστήματα που βρίσκονταν στα εσωτερικά δίκτυα των οργανισμών.

Η προειδοποίηση της Cyfirma για νέες κυβερνοεπιθέσεις

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν φαίνεται να αποτελεί μια σειρά τυχαίων προσπαθειών παραβίασης, αλλά μια οργανωμένη και στοχευμένη εκστρατεία με οικονομικά και κατασκοπευτικά κίνητρα.

Μάλιστα, η Cyfirma επέλεξε να αποκρύψει τα τελευταία ψηφία των διευθύνσεων IP που αντιστοιχούν στους 30 στόχους στη Νότια Κορέα, προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο νέων επιθέσεων.

Ιδιαίτερη προειδοποίηση απευθύνει και για τα μέτρα προστασίας των συστημάτων, επισημαίνοντας ότι η απλή ενημέρωση των διαδικτυακών εφαρμογών δεν αρκεί. Αντίθετα, κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση των κατάλληλων ενημερώσεων ασφαλείας στον ίδιο τον πυρήνα της PHP, καθώς και η πλήρης επανεκκίνηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων παραβιάσεων.

Πηγή: koreajoongangdaily