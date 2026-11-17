Η νέα γενιά θα συνδυάσει πιο δυναμική σχεδίαση, προηγμένα υβριδικά συστήματα και νέες ηλεκτροκίνητες εκδόσεις.

Οι πληροφορίες που έρχονται από την Ιαπωνία κάνουν λόγο για μια νέα Corolla που θα διατηρήσει τον πρακτικό και οικογενειακό χαρακτήρα της, αλλά ταυτόχρονα θα αποκτήσει πιο τολμηρή εμφάνιση και πολύ μεγαλύτερη τεχνολογική πολυμορφία. Η νέα γενιά αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της προς το 2027, με το μοντέλο του 2028 να αποτελεί ουσιαστικά το επόμενο μεγάλο βήμα στην ιστορία της Corolla.

Πολύ space design

Σε επίπεδο σχεδίασης, η επόμενη Corolla αναμένεται να απομακρυνθεί από τις πιο συντηρητικές γραμμές που γνωρίζουμε σήμερα. Η εικόνα της θα είναι πιο δυναμική και αεροδυναμική, με πιο έντονα χαρακτηριστικά στο εμπρός μέρος, λεπτότερα φωτιστικά σώματα και πιο ρευστό αμάξωμα.

Η σχεδιαστική κατεύθυνση που έχει ήδη παρουσιάσει η Toyota μέσα από το Corolla Concept δίνει μια πρώτη εικόνα για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το μοντέλο παραγωγής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανότητα αλλαγής στη φιλοσοφία του αμαξώματος. Αντί για ένα κλασικό sedan, η Toyota φαίνεται να εξετάζει μια πιο πρακτική και σύγχρονη λύση τύπου liftback. Η συγκεκριμένη επιλογή θα επέτρεπε στην Corolla να συνδυάζει την κομψότητα ενός sedan με την ευχρηστία ενός hatchback, προσφέροντας μεγαλύτερη πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί η παρουσία της Corolla Cross στην γκάμα. Η Toyota έχει κάθε λόγο να περιορίσει τις επικαλύψεις ανάμεσα στα μοντέλα της και ένα πιο ευέλικτο αμάξωμα θα μπορούσε να καλύψει μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των αγοραστών χωρίς να απαιτείται πληθώρα διαφορετικών εκδόσεων.

Κάτω από την επιδερμίδα

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα που διαμορφώνεται γύρω από τους κινητήρες. Η Toyota έχει επιλέξει να μην εγκαταλείψει άμεσα τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά να τον συνδυάσει με διαφορετικές μορφές εξηλεκτρισμού. Έτσι, η νέα Corolla αναμένεται να προσφέρεται με υβριδικές επιλογές, plug-in hybrid εκδόσεις, αλλά και αμιγώς ηλεκτρική παραλλαγή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην καρδιά των νέων υβριδικών εκδόσεων αναμένεται να βρεθεί ένας νέος τετρακύλινδρος κινητήρας 1,5 λίτρου, ο οποίος θα συνεργάζεται με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Η συνολική απόδοση εκτιμάται ότι θα βρίσκεται περίπου στους 134 ίππους, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και εκδόσεις με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, μέσω ενός επιπλέον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα.

Το μεγάλο ζητούμενο για την Toyota είναι φυσικά η περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης. Η νέα τεχνολογία αναμένεται να προσφέρει σημαντικά υψηλότερη αποδοτικότητα σε σχέση με το ήδη ιδιαίτερα οικονομικό υβριδικό σύστημα της σημερινής Corolla, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πλεονέκτημα του μοντέλου στις καθημερινές μετακινήσεις.

Παράλληλα, η Toyota φαίνεται πως δεν αποκλείει την παρουσία εκδόσεων με αποκλειστικά θερμικό κινητήρα. Ένας νέος 1.5 λίτρων κινητήρας θα μπορούσε να διατίθεται και σε υπερτροφοδοτούμενη μορφή, ενώ στο πλάνο ενδέχεται να παραμείνει και ένας μεγαλύτερος τετρακύλινδρος κινητήρας 2,0 λίτρων. Η τελική διαμόρφωση της γκάμας αναμένεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την αγορά και τις εκάστοτε ανάγκες.

Ηλεκτρική αλλά και GR Sport

Στο άλλο άκρο θα βρίσκεται η αμιγώς ηλεκτρική Corolla, η οποία θα επιτρέψει στην Toyota να ανταγωνιστεί τα ολοένα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα της μικρομεσαίας κατηγορίας.

Παράλληλα, η plug-in hybrid έκδοση θα αποτελέσει μια ενδιάμεση λύση για όσους θέλουν να πραγματοποιούν μεγάλο μέρος των καθημερινών διαδρομών αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς όμως να εξαρτώνται πλήρως από ένα δίκτυο φόρτισης.

Η αλλαγή δεν θα περιοριστεί στην εξωτερική εμφάνιση και στα μηχανικά μέρη. Σημαντική αναμένεται να είναι και η αναβάθμιση στο εσωτερικό, με την Toyota να υιοθετεί μια πιο σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία και περισσότερη ψηφιακή τεχνολογία. Μεγαλύτερες οθόνες, αναβαθμισμένα συστήματα συνδεσιμότητας και πιο καθαρή σχεδίαση αναμένεται να χαρακτηρίζουν το νέο περιβάλλον της καμπίνας.

Την ίδια στιγμή, η Toyota δεν φαίνεται να έχει ξεχάσει και τους φίλους των επιδόσεων. Η νέα γενιά Corolla θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για ένα ακόμη μοντέλο της οικογένειας GR, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει η Gazoo Racing. Εφόσον το συγκεκριμένο σχέδιο προχωρήσει, η Corolla θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο εύρος χαρακτήρων, από ένα ιδιαίτερα οικονομικό καθημερινό αυτοκίνητο έως μια σπορ κατασκευή με έμφαση στις επιδόσεις.

Το σημαντικότερο στοιχείο, πάντως, είναι ότι η Toyota δείχνει να αντιμετωπίζει την επόμενη Corolla ως ένα μοντέλο που πρέπει να είναι έτοιμο για περισσότερες από μία εποχές. Η συνύπαρξη υβριδικών, plug-in hybrid και ηλεκτρικών τεχνολογιών επιτρέπει στη μάρκα να προσαρμόζει το αυτοκίνητο στις διαφορετικές ανάγκες κάθε αγοράς, χωρίς να εγκαταλείπει απότομα τις λύσεις που εξακολουθούν να έχουν μεγάλη ζήτηση.

Με την αποκάλυψη της νέας Corolla να πλησιάζει, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο τελικό σχέδιο παραγωγής και κυρίως στο πώς θα συνδυάσει η Toyota την παραδοσιακή αξιοπιστία και οικονομία του μοντέλου με τις απαιτήσεις της νέας εποχής.