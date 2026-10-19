Η τεχνολογία του υδρογόνου περνά σε μια νέα φάση στις δημόσιες μεταφορές, με την Toyota να παρουσιάζει τη δεύτερη γενιά του Sora, ενός λεωφορείου που συνδυάζει την ηλεκτροκίνηση με κυψέλες καυσίμου και επιχειρεί να δώσει λύση σε βασικές προκλήσεις των αστικών συγκοινωνιών.

Η Toyota παρουσιάζει τη νέα γενιά του Sora, ενός λεωφορείου υδρογόνου με 299 ίππους, αυτονομία άνω των 300 χιλιομέτρων και δυνατότητα ανεφοδιασμού σε περίπου δέκα λεπτά.

Η τεχνολογία του υδρογόνου περνά σε μια νέα φάση στις δημόσιες μεταφορές, με την Toyota να παρουσιάζει τη δεύτερη γενιά του Sora, ενός λεωφορείου που συνδυάζει την ηλεκτροκίνηση με κυψέλες καυσίμου και επιχειρεί να δώσει λύση σε βασικές προκλήσεις των αστικών συγκοινωνιών. Το νέο μοντέλο εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Isuzu και έχει σχεδιαστεί εξαρχής με γνώμονα τις ανάγκες των επαγγελματικών μεταφορών, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία, γρήγορο ανεφοδιασμό και βελτιωμένη προσβασιμότητα για τους επιβάτες.

299 ίπποι και περισσότερα από 300 χιλιόμετρα αυτονομίας

Στην καρδιά του νέου Toyota Sora βρίσκεται ένα σύστημα ηλεκτροκίνησης που αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, με ισχύ 110 kW ο καθένας. Η συνολική απόδοση φτάνει τα 220 kW, που αντιστοιχούν σε περίπου 299 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 970 Nm. Η ενέργεια για την κίνηση παράγεται από σύστημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου, σε συνδυασμό με μπαταρία.

Η σημαντικότερη ίσως βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο Sora αφορά την αυτονομία. Η Toyota αναφέρει ότι η νέα γενιά μπορεί να καλύψει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα με έναν ανεφοδιασμό, αυξάνοντας σημαντικά την απόσταση που μπορεί να διανύσει σε σχέση με το μοντέλο της προηγούμενης γενιάς.

Το υδρογόνο αποθηκεύεται σε τρεις δεξαμενές υψηλής πίεσης των 70 MPa, οι οποίες βρίσκονται στο επάνω μέρος του λεωφορείου. Στην ίδια περιοχή είναι τοποθετημένο και το σύστημα κυψελών καυσίμου, επιτρέποντας στους μηχανικούς να διατηρήσουν το δάπεδο της καμπίνας επίπεδο.

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Γέμισμα υδρογόνου σε περίπου 10 λεπτά

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας αφορά τον χρόνο που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό. Σύμφωνα με την Toyota, η πλήρωση των δεξαμενών του Sora με υδρογόνο ολοκληρώνεται σε περίπου δέκα λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι το λεωφορείο μπορεί να επιστρέψει γρήγορα στην κυκλοφορία, χωρίς να απαιτούνται πολύωρες στάσεις για φόρτιση.

Η ιαπωνική εταιρεία αφήνει μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του χρόνου ανεφοδιασμού. Με τη χρήση υποδομών που θα υποστηρίζουν τα νεότερα πρότυπα ταχείας πλήρωσης, ο χρόνος θα μπορούσε να περιοριστεί περίπου στα πέντε λεπτά.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς τα λεωφορεία καλούνται να πραγματοποιούν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις και να παραμένουν για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε λειτουργία. Σε αντίθεση με ένα αμιγώς ηλεκτρικό λεωφορείο, το οποίο μπορεί να χρειάζεται σημαντικό χρόνο για την πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας του, ένα λεωφορείο κυψελών καυσίμου μπορεί να ανεφοδιαστεί σε χρόνο αντίστοιχο με εκείνον ενός συμβατικού οχήματος.

Επίπεδο δάπεδο και έως 70 επιβάτες

Η νέα κατασκευή έχει σχεδιαστεί επίσης με έμφαση στην πρακτικότητα. Το Sora διατηρεί πλήρως επίπεδο δάπεδο στο εσωτερικό, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά την κίνηση των επιβατών, αλλά και την πρόσβαση ανθρώπων που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή γονέων με παιδικά καρότσια.

Το λεωφορείο έχει μήκος 10,545 μέτρα, πλάτος 2,485 μέτρα και ύψος 3,440 μέτρα. Στην αστική του διαμόρφωση μπορεί να μεταφέρει έως 70 άτομα μαζί με τον οδηγό, εκ των οποίων 19 είναι καθήμενοι, ενώ υπάρχει χώρος για έως 50 όρθιους επιβάτες.

Η Toyota και η Isuzu έχουν δημιουργήσει συνολικά τέσσερις εκδόσεις, με δύο να προορίζονται για αστικές και δύο για περιαστικές διαδρομές. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού συστήματος στερέωσης αναπηρικού αμαξιδίου, το οποίο μπορεί να ασφαλίσει με μία κίνηση.

Η διάταξη των δεξαμενών και των υπόλοιπων εξαρτημάτων στην οροφή επιτρέπει παράλληλα την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου στο εσωτερικό, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα όχημα που χρησιμοποιείται σε διαδρομές με μεγάλη επιβατική κίνηση.

Νέα συστήματα ασφαλείας για τον οδηγό

Η Toyota δεν περιορίστηκε στην εξέλιξη του συστήματος κίνησης, αλλά επένδυσε και στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας. Το νέο Sora διαθέτει τεχνολογία παρακολούθησης της κατάστασης του οδηγού, η οποία μπορεί να αναγνωρίσει περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οδηγός δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να ελέγχει το όχημα, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει διαδικασία έκτακτης ακινητοποίησης. Το λεωφορείο επιβραδύνει και σταματά, ενώ στη συνέχεια ενεργοποιείται αυτόματα το χειρόφρενο.

Παράλληλα, ένα νέο σύστημα ελέγχου του εμπρός τυφλού σημείου μπορεί να εντοπίζει πεζούς και ποδηλάτες που βρίσκονται στην περιοχή μπροστά από το λεωφορείο και να προειδοποιεί τον οδηγό. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου ένα μεγάλο λεωφορείο κινείται ανάμεσα σε πεζούς, ποδήλατα και άλλα οχήματα.

Με τη νέα γενιά του Sora, η Toyota επιχειρεί να αποδείξει ότι το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική λύση για τις βαριές και απαιτητικές εφαρμογές των δημόσιων μεταφορών. Οι μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την κίνηση, η αυτονομία άνω των 300 χιλιομέτρων και κυρίως ο σύντομος χρόνος ανεφοδιασμού αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους στόλους λεωφορείων.

Ωστόσο, η ευρύτερη αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας εξακολουθεί να εξαρτάται από την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών ανεφοδιασμού υδρογόνου. Η Toyota, πάντως, δείχνει ότι εξακολουθεί να επενδύει σημαντικά στην τεχνολογία των κυψελών καυσίμου, διευρύνοντας την εφαρμογή της πέρα από τα επιβατικά αυτοκίνητα και μεταφέροντάς την στον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων και των δημόσιων συγκοινωνιών.

Το νέο Sora αποτελεί, επομένως, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφορετικής προσέγγισης που ακολουθεί η Toyota στην πορεία προς τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών, με την εταιρεία να θεωρεί ότι το μέλλον δεν θα βασιστεί αποκλειστικά στην αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, αλλά σε έναν συνδυασμό λύσεων που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατηγορίας οχήματος.