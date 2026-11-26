Το νέο εγχείρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδυάζει την κατασκευαστική εμπειρία της Toyota με την τεχνογνωσία της Waymo στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης.

Η Toyota και η Waymo ετοιμάζουν ρομποταξί βασισμένο στο ηλεκτρικό bZ4X, με αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 4 και δοκιμές στην Ιαπωνία από το 2027. Η συνεργασία των δύο εταιρειών περνά σε νέα φάση, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας υπηρεσίας ρομποταξί που θα μπορεί να μεταφέρει επιβάτες χωρίς την ανάγκη ανθρώπινου οδηγού.

Το νέο εγχείρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδυάζει την κατασκευαστική εμπειρία της Toyota με την τεχνογνωσία της Waymo στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Οι πρώτες δοκιμές του νέου στόλου στην Ιαπωνία αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται η επέκταση και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Ένα bZ4X με τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης

Η ειδική έκδοση του ηλεκτρικού SUV βασίζεται στο ανανεωμένο bZ4X, ωστόσο διαφοροποιείται αισθητά από το μοντέλο παραγωγής εξαιτίας του πρόσθετου τεχνολογικού εξοπλισμού. Στο αμάξωμα έχουν τοποθετηθεί πολλαπλοί αισθητήρες της Waymo, στην οροφή, στον εμπρός προφυλακτήρα, στα εμπρός φτερά, στο πίσω μέρος και στην πίσω αεροτομή. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος Waymo Driver, το οποίο αναλαμβάνει την αντίληψη του περιβάλλοντος και τον έλεγχο του οχήματος. Η τεχνολογία υποστηρίζει αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 4, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να εκτελεί όλες τις απαραίτητες λειτουργίες οδήγησης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εντός των συνθηκών για τις οποίες έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί.

Έμφαση στην άνεση των επιβατών

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην εξωτερική εμφάνιση και στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Η Toyota έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις και στην καμπίνα, με βασικό ζητούμενο τη δημιουργία ενός φιλόξενου και λειτουργικού περιβάλλοντος για όσους χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται αυτόματες πόρτες, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα και ατμοσφαιρικός φωτισμός, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στον διαθέσιμο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών. Οι συγκεκριμένες επιλογές αποσκοπούν στην ευκολότερη επιβίβαση και αποβίβαση, αλλά και στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας μετακίνησης.

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Η παραγωγή θα γίνεται στην Ιαπωνία

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές του εγχειρήματος αφορά τη διαδικασία κατασκευής. Η Toyota θα αναλάβει την παραγωγή των οχημάτων στο εργοστάσιο Takaoka, στην πόλη Τογιότα της Ιαπωνίας, όπου θα πραγματοποιείται και η ενσωμάτωση του εξοπλισμού της Waymo.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση διαφοροποιείται από την καθιερωμένη πρακτική της αμερικανικής εταιρείας, καθώς στα περισσότερα οχήματα του στόλου της τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης εγκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση της βασικής παραγωγής. Στην περίπτωση του bZ4X, ολόκληρη η διαδικασία θα γίνεται κάτω από την ίδια στέγη, από τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου μέχρι την τοποθέτηση του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Toyota δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά της ειδικής έκδοσης. Το συμβατικό bZ4X, πάντως, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα e-TNGA, διατίθεται με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες ισχύος έως 214 ίππων και διαθέτει μπαταρία 74,7 kWh, με αυτονομία που φτάνει έως τα 505 χιλιόμετρα κατά WLTP.

Στόχος η επέκταση σε περισσότερες αγορές

Το αρχικό πλάνο προβλέπει την έναρξη δοκιμών και επικύρωσης του νέου στόλου στην Ιαπωνία το 2027. Στα επόμενα χρόνια, τα οχήματα αναμένεται να αξιοποιηθούν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Waymo.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης της Waymo σε μελλοντικά μοντέλα Toyota που θα αγοράζονται από ιδιώτες.

Στην ευρύτερη αυτή προσπάθεια συμμετέχει και η Woven by Toyota, ο τεχνολογικός βραχίονας της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με στόχο την αξιοποίηση δεδομένων από πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Με το νέο bZ4X, η Toyota δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη ενός ακόμη ηλεκτρικού SUV, αλλά επιχειρεί να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια αγορά που αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων.