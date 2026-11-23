Κορυφαία ευρυχωρία επιβατών και αποσκευών, εφάμιλλη οχημάτων μεγαλύτερης κατηγορίας - Έως 687 χλμ. αστική και 497 χλμ. μικτή αυτονομία WLTP, με ταχυφόρτιση DC 10–80% σε μόλις 29 λεπτά

Η Hyundai Ελλάς ανακοινώνει την έναρξη της εμπορικής διάθεσης του νέου αμιγώς ηλεκτρικού IONIQ 3, της πιο προσιτής πρότασης της πολυβραβευμένης οικογένειας IONIQ. Μετά την πρώτη πανελλαδική του εμφάνιση στην έκθεση Auto Athina 2026, το νέο μοντέλο εισέρχεται στη δημοφιλή κατηγορία B με συνδυασμό μεγάλης αυτονομίας, πρακτικότητας και προηγμένων τεχνολογιών. Το Νέο IONIQ 3 έχει ήδη επιλεγεί ανάμεσα στους επτά φιναλίστ για τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027», το κορυφαίο ευρωπαϊκό βραβείο αυτοκινήτου.

«Aero Hatch»: σχεδίαση, αεροδυναμική και χώροι

Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel» διαμορφώνει ένα δυναμικό αμάξωμα «Aero Hatch», με κορυφαίο για την κατηγορία αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,263. Με μήκος μόλις 4.155 mm (4.170 mm στην N Line), το IONIQ 3 συνδυάζει μεταξόνιο 2.680 mm και χώρο αποσκευών 441 λίτρων, στον οποίο περιλαμβάνεται πρακτικός, ανεξάρτητος χώρος Megabox 119 λίτρων. Η φιλοσοφία «Furnished Space» στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δίνει έμφαση στην ευρυχωρία και την εργονομία σε ένα ζεστό και οικείο περιβάλλον.

Δύο μπαταρίες, έως 497 km αυτονομία και φόρτιση υψηλής απόδοσης

Η Standard Range με μπαταρία 42,2 kWh προσφέρει έως 344 χλμ. αυτονομία WLTP (465 χλμ. στην πόλη) και ισχύ 147 PS, ενώ η Long Range των 61 kWh φτάνει έως τα 497 χλμ. WLTP (687 χλμ. στην πόλη) με ισχύ 135 PS. Και οι δύο εκδόσεις αποδίδουν 250 Nm ροπής και τελική ταχύτητα 170 km/h. Με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 V στην πλατφόρμα E-GMP, η φόρτιση DC από 10% σε 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 29 λεπτά. Ξεχωρίζει η δυνατότητα προαιρετικού ενσωματωμένου φορτιστή AC 22 kW, που διπλασιάζει την ισχύ φόρτισης έναντι των στάνταρ 11 kW - σπάνιο πλεονέκτημα στην κατηγορία – και V2L/V2X εσωτερικά και εξωτερικά του οχήματος. Το Νέο IONIQ 3 διαθέτει επίσης τέσσερα επίπεδα αναγεννητικής πέδησης, χειριστήρια στο τιμόνι και λειτουργία i-Pedal που συμπληρώνουν μια εξελιγμένη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία.

Ψηφιακές τεχνολογίες και ολοκληρωμένη ασφάλεια

Το Νέο IONIQ 3 παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το νέο οικοσύστημα πολυμέσων PLEOS Connect με ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA), οθόνη 12,9” από την Premium έκδοση και έως 14,6” στην έκδοση N Line, όπου προστίθεται ο φωνητικός βοηθός Gleo AI. Παράλληλα, διατηρούνται φυσικά κουμπιά για τις συχνές λειτουργίες. Ο βασικός εξοπλισμός ασφαλείας περιλαμβάνει επτά αερόσακους, συστήματα FCA 2, BCA, SCC με Stop & Go, LFA 2 και ISLA, κάμερα οπισθοπορίας και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός/πίσω. Το σύστημα Memory Reverse Assist της έκδοσης N Line μπορεί να αναπαράγει αυτόματα έως 50 μέτρα της τελευταίας διαδρομής προς τα πίσω, με τον οδηγό να ελέγχει το φρένο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Premium, Distinctive και N Line: τρεις εκδόσεις εξοπλισμού

Η έκδοση Premium περιλαμβάνει διζωνικό αυτόματο κλιματισμό με πίσω αεραγωγούς, Full LED φωτιστικά σώματα, Smart Key, ζάντες αλουμινίου 16”, τρεις θύρες USB-C και PLEOS Connect 12,9”. Στην έκδοση Distinctive προστίθενται ψηφιακός πίνακας οργάνων 9,9”, σύστημα θέρμανσης μπαταρίας, ασύρματη φόρτιση κινητού, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, αισθητήρα βροχής, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ζάντες 17”. Τέλος, η έκδοση N Line διατίθεται αποκλειστικά με μπαταρία 61 kWh και διαθέτει σπορ σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ζάντες 18”, επενδύσεις suede/υφάσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, καθώς και προηγμένα συστήματα HDA 2, NSCC Urban, κάμερες περιμετρικής θέασης 360°, BVM, RSPA και MRA.

Ανάλογα με την έκδοση, τα διαθέσιμα προαιρετικά πακέτα περιλαμβάνουν φορτιστή AC 22 kW με V2L/V2X, αντλία θερμότητας, ηχοσύστημα BOSE®, Digital Key 2, προβολείς Matrix LED, καθίσματα relaxation με θέρμανση/αερισμό και διχρωμία αμαξώματος.

Τιμοκατάλογος ελληνικής αγοράς

Έκδοση / Αυτονομία WLTP Λιανική

τιμή Τιμή με Hyundai Green Bonus Τιμή με Hyundai Green Bonus και Επιδότηση ΚΗ3 (*)

IONIQ 3 Premium 42,2 kWh – 344 km 30.990€ 28.990€ 25.990€

IONIQ 3 Distinctive 42,2 kWh – 341 km 31.990€ 29.990€ 26.990€

IONIQ 3 Premium Long Range 61 kWh – 497 km 34.990€ 32.990€ 29.990€

IONIQ 3 Distinctive Long Range 61 kWh – 484 km 35.990€ 33.990€ 30.990€

IONIQ 3 N Line Long Range 61 kWh – 456 km 39.490€ 37.490€ 34.490€

(*) Η τιμή εκκίνησης των 25.990€ προκύπτει από το Hyundai Green Bonus και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», εφόσον ο αγοραστής είναι επιλέξιμος και η επιδότηση διατίθεται, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Οι αναφερόμενες αυτονομίες είναι μετρήσεις WLTP και διαφέρουν ανά έκδοση.