Το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται ήδη στα χέρια της Α΄ Διεύθυνσης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Δικαστικές εξελίξεις αναμένεται να δρομολογήσει το πόρισμα των τοξικολογικων εξετάσεων που διενεργηθηκαν στο βιολογικό υλικό που προέκυψε από τη νεκροψία-νεκροτομη του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πόρισμα βρίσκεται ήδη στα χέρια της Α΄ Διεύθυνσης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Όπως ανακοίνωσε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία «μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων, θα συνταχθεί από τους αρμόδιους ιατροδικαστές η τελική ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται η αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων, η επιστημονική αξιολόγησή τους και ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου του εκλιπόντος καλλιτέχνη βάσει του συνόλου των διαθέσιμων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών δεδομένων».

Οι τοξικολογικές εξετάσεις διενεργήθηκαν στο Τμήμα Εργαστηρίου της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).