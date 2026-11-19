Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη.

Λίγες ώρες αφότου βρέθηκε στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων του, η αδερφή του Μαρία, εξέφρασε για ακόμη μία φορά τον πόνο που βιώνει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Μαζωνάκη δημοσίευσε ένα κατάμαυρο φόντο, αποτυπώνοντας με τον πιο λιτό αλλά και εκκωφαντικό τρόπο. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε στα αγγλικά: «I wish that heaven had visiting hours» (Μακάρι ο παράδεισος να είχε ώρες επισκεπτηρίου), συνοδεύοντας τη φράση αυτή με ένα χέρι που δείχνει προς τον ουρανό και μια ραγισμένη καρδιά. Πρόκειται για τον χαρακτηριστικό στίχο από το τραγούδι «Visiting Hours» του Ed Sheeran,.

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