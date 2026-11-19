«Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε την παραίτησή μου και τη διαγραφή μου για τον τίτλο του Βασίλη Σκουρή», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

Στο Dnews και στον Βασίλη Σκουρή επιχείρησε να αποδώσει ο Άδωνις Γεωργιάδης τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κυβερνητικά στελέχη.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε την ύπαρξη νεκρών, στρέφοντας τα «πυρά» του κατά του Dnews και ισχυριζόμενος ότι οι αντιδράσεις προκλήθηκαν από τον τίτλο του δημοσιεύματος και όχι από τα όσα ο ίδιος ανέφερε.

«Δεν αμφισβήτησα εγώ ποτέ τους νεκρούς τους Πολυτεχνείου. Αφού το είπα, εγώ μάλιστα δεν έδωσα και σημασία, είχα τόση δουλειά στο υπουργείο που δεν προλάβαινα, ένα site, του κ. Σκουρή, το Dnews, έβαλε έναν τίτλο: «Άδωνις: Δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο». Άρχισε να απαντάει όλη η χώρα στον τίτλο του Σκουρή. Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε την παραίτησή μου και τη διαγραφή μου για τον τίτλο του Βασίλη Σκουρή. Ρε παιδιά, να παραιτηθώ, να εξοριστώ και να αυτοκτονήσω και ό,τι θέλετε, αλλά για κάτι που έκανα, όχι για κάτι που δεν έκανα», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Με καλύπτει απολύτως το πόρισμα Τσεβά»

Εξηγώντας τη θέση του για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ την ύπαρξη νεκρών, αλλά αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του επίσημου πορίσματος.

«Εγώ απάντησα στην κυρία Καλογεροπούλου, πιστεύω και πολύ λογικά, ότι με καλύπτει απολύτως το πόρισμα Τσεβά. Το πόρισμα αυτό είναι το επίσημο μέχρι σήμερα πόρισμα του ελληνικού κράτους, βάσει του οποίου καταγράφηκαν 34 νεκροί και 1.108 τραυματίες», είπε.

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Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο πόρισμα αποτέλεσε τη βάση για τη δίκη που πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά τα γεγονότα και οδήγησε στις καταδίκες των υπευθύνων.

«Δεν αμφισβήτησα εγώ τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Πουθενά. Εγώ μίλησα για το επίσημο πόρισμα του ελληνικού κράτους. Υπήρχαν νεκροί γύρω από το Πολυτεχνείο, πέριξ, όχι μέσα στον χώρο και όχι φοιτητές. Αυτό λέει το πόρισμα Τσεβά», ανέφερε.

Ο υπουργός άσκησε, παράλληλα, κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να τον εγκαλεί για παλαιότερες τοποθετήσεις του, όταν το ίδιο κόμμα έχει εντάξει στις τάξεις του πρόσωπα με αμφιλεγόμενες, όπως τις χαρακτήρισε, προηγούμενες δηλώσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη, θέτοντας το ερώτημα γιατί οι παλαιότερες δηλώσεις της δεν αποτελούν αντικείμενο αντίστοιχης κριτικής.

Η αναφορά στον Κώστα Λαλιώτη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον Κώστα Λαλιώτη, ο οποίος είχε τοποθετηθεί για το ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι οι ιστορικές αναφορές του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ δεν αναιρούν τα συμπεράσματα των επίσημων ερευνών.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, μελέτες και πορίσματα που εκπονήθηκαν μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1981, αναφέροντας τα ονόματα των Τσεβά, Σαμπάνη και Καλλιβρατάκη.

Παράλληλα, τόνισε ότι σέβεται τον Κώστα Λαλιώτη και όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, επισημαίνοντας ότι η αντίσταση στη Χούντα δεν αποτέλεσε αποκλειστικό προνόμιο της Αριστεράς.

«Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στην Αριστερά. Στο Πολυτεχνείο υπήρχαν και δεξιοί. Τη Χούντα την πολέμησαν και οι δεξιοί», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στην οικογενειακή του ιστορία, λέγοντας ότι ο πατέρας του, παρά το γεγονός ότι ήταν βασιλόφρων, φυλακίστηκε επί Χούντας λόγω της συμμετοχής του στο κίνημα της βασιλείας. «Δεν είχα ποτέ σχέση με τη Χούντα, δεν μου αρέσουν οι Χούντες, μου αρέσει η δημοκρατία», κατέληξε.

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