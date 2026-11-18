Εικόνες ντροπής καταγγέλλει η ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξης Τσίπρα καταγγέλλει την αστυνομική βία μετά τα επαίσχυντα περιστατικά ξυλοδαρμού στη λήξη της πορείας την Τρίτη για τα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι το περιστατικό με τον άνδρα των ΜΑΤ που χτυπά αναίτια και προκλητικά στο κεφάλι με γκλοπ μία κοπέλα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας «απαιτεί απαιτεί πλήρη διερεύνηση και ουσιαστική λογοδοσία».

«Στο βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζεται αστυνομικός των ΜΑΤ να χτυπά με γκλοπ στο κεφάλι γυναίκα κατά την αποχώρηση διαδηλωτών. Πρόκειται για εικόνες ντροπής. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ανακοινώσει ποινική και πειθαρχική έρευνα. Οι ενέργειες αυτές είναι αναγκαίες. Δεν αρκούν, όμως, από μόνες τους για να διασφαλίσουν την πλήρη απόδοση ευθυνών. Παρελθοντικά περιστατικά με την ΕΔΕ, άλλωστε, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ότι θα αποδοθούν πράγματι ευθύνες» σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Συμπληρώνει πως «απαιτούμε την πλήρη, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση του περιστατικού, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο, τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών της επιχειρησιακής και διοικητικής ιεραρχίας. Και κυρίως, την επίσημη τοποθέτηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη για το περιστατικό και για τις εγγυήσεις αποτροπής αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια ευτελισμού της ιστορικής μνήμης του Πολυτεχνείου και της παρακαταθήκης του. Η Δημοκρατία απαιτεί αστυνομία που προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών και λογοδοτεί όταν αυτά παραβιάζονται».