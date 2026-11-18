Και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων στον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Δικαστήριο της Άγκυρας επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα στον Εκρέμ Ιμάμογλου, για νοθεία στην ψηφοφορία που έγινε στο 38ο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος το 2023.

Σε εκείνο το συνέδριο, ο Οζγκιούρ Οζέλ εξελέγη πρόεδρος του CHP. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, το 26ο Ποινικό Πρωτοδικείο της Άγκυρας επέβαλε στον Εκρέμ Ιμάμογλου και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Το δικαστήριο επέβαλε την ίδια ποινή σε εννέα από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους, ανάμεσα στους οποίους εκτός από τον Εκρέμ Ιμάμογλου ήταν και ο δήμαρχος της Μπεσικτάς Ριζά Ακπολάτ. Οι Τζεμίλ Τουγάι, Χουσεΐν Γιασάρ και Οζγκέν Ναμά αθωώθηκαν.

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι εννέα κατηγορούμενοι ενήργησαν συντονισμένα για να επηρεάσουν την ψηφοφορία υπέρ του Οζέλ και ζήτησε την καταδίκη τους βάσει του άρθρου 112 του νόμου περί πολιτικών κομμάτων της Τουρκίας. Η υπεράσπιση αμφισβήτησε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία για παροχές προς συνέδρους. Ο συνήγορος του Εκρέμ Ιμάμογλου, Τσαγλάρ Τσάγλαγιαν, υποστήριξε ότι δεν τεκμηριώθηκε κοινή δράση των κατηγορουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ