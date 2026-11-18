Να γιατί σωστά λέμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της διαφθοράς, σχολιάζει η ΕΛΑΣ, μετά τις αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις και στη δεύτερη αδελφή του.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για «τις απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις συγγενικών προσώπων του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου» σχολιάζει η ΕΛΑΣ.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «Κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο. Να γιατί σωστά λέμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της διαφθοράς». Σημειώνει πως «μετά τις αποκαλύψεις για τις συμβάσεις ύψους περίπου 1,14 εκατ. ευρώ προς το λογιστικό γραφείο της πρώτης αδελφής του, αποκαλύπτεται ότι και η δεύτερη αδελφή του φέρεται να έχει λάβει απευθείας αναθέσεις συνολικού ύψους 256.694 ευρώ από τέσσερις Δήμους.

Η ΕΛΑΣ με απλά μαθηματικά σημειώνει πως «το συνολικό ύψος των συμβάσεων προς επιχειρήσεις των δύο αδελφών προσεγγίζει πλέον τα 1,4 εκατ. ευρώ. Ο κ. Λιάκος είναι υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι συμβάσεις αφορούν Δήμους που υπάγονται στο πεδίο της θεσμικής του ευθύνης».

Προσθέτει ακόμα πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να ζητά από τους Δήμους αυτοκριτική για τις απευθείας αναθέσεις και την ίδια στιγμή να μην απαντά όταν οι σχετικές αποκαλύψεις αφορούν συγγενικά πρόσωπα κυβερνητικών στελεχών.

»Αυτή δεν είναι άλλη μία «σύμπτωση». Είναι το καθεστώς Μητσοτάκη στην πράξη: το επιτελικό κράτος μετατράπηκε σε οικογενειακό μαγαζί εις βάρος των πολιτών. Ο κ. Λιάκος είναι πολιτικά εκτεθειμένος και η πολιτική του κάλυψη αποτελεί πρόκληση. Για πόσο ακόμα θα προσβάλλετε τη νοημοσύνη της κοινωνίας;»