Η Όλγα Γεροβασίλη κάνει λόγο για «επικοινωνιακή εκμετάλλευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από όσους φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο, με μοναδικό ωφελημένο τον Μητσοτάκη».

Η βουλεύτρια Άρτας Όλγα Γεροβασίλη εξέδωσε δήλωση όπου αιτιολογεί την απόφασή της να υπερψηφίσει την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής για τα funds.

«Υπερψήφισα την Πρόταση του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική για τα funds, παρότι βάζει συμψηφιστικά στο κάδρο την περίοδο της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, μια περίοδο δηλαδή που παρά τις αφόρητες πιέσεις των δανειστών, υπήρχε προστασία της α' κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών» δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη αιτιολογώντας την απόφασή της.

Πρόσθεσε πως «αυτός ο συμψηφισμός επιχειρείται, ανήμερα της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη, με τους συντάκτες της Πρότασης, μάλιστα, να του την αφιερώνουν!»

Αλλά, συμπλήρωσε, «την υπερψηφίζω ακριβώς γι' αυτό: για να αναδειχθούν οι διαφορές της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με τη Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

»Για να αναδειχθεί γιατί οι τράπεζες επέλεξαν να τιτλοποιούν τα κόκκινα δάνεια με το νόμο του 2003 κι όχι με το νόμο του 2015, για να αναδειχθεί γιατί επί Τσίπρα δεν έγινε κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, να αναδειχθεί γιατί καταψηφίσαμε το 2019 το σχέδιο "ΗΡΑΚΛΗΣ" που είχε έρθει χωρίς καμία πρόβλεψη για πρώτη κατοικία ή πρόνοια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

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»Για να αναδειχθεί η σημερινή λεηλασία σε βάρος της κοινωνίας, για να αναδειχθεί ότι το πάρτυ των πλειστηριασμών ξεκίνησε μετά την ψήφιση του ΗΡΑΚΛΗ, για να αναδειχθεί ότι η ΝΔ κατήργησε το 2021 με τον πτωχευτικό την προστασία της α' κατοικίας.

»Για να αναδειχθεί η παταγώδης αποτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού -που βαφτίστηκε από τη σημερινή Κυβέρνηση ως πανάκεια- αλλά και το πού οφείλεται η σημερινή στεγαστική κρίση».

Αναφερόμενη στους συντάκτες της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε χαρακτηριστικά: «ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί οδηγούν σε επικοινωνιακή εκμετάλλευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από όσους φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο, με μοναδικό ωφελημένο τον Μητσοτάκη;».

Η Όλγα Γεροβασίλη έκλεισε τη δήλωσή της με Καβάφη: « Η απάντηση είναι απλή: «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις».