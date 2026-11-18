Στο πλαίσιο της έρευνας στο Κογκρέσο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στην Ελλάδα βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews κλιμάκιο του FBI, προκειμένου να ερευνήσει καταγγελίες που αφορούν στα πεπραγμένα της πρώην Αμερικανίδας πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η παρουσία των Αμερικανών πρακτόρων φέρεται να συνδέεται με τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει στο Κογκρέσο για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, οικονομικές συναλλαγές και αξιοποίηση πολιτικής επιρροής εκ μέρους της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η επιστολή του Ρόμπερτ Γκαρσία στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Μάλιστα, με νέα επιστολή του σήμερα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία ζήτησε από την Γκίλφοϊλ να διατηρήσει όλα τα σχετικά έγγραφα και τις επικοινωνίες της, επικαλούμενος καταγγελίες για οικονομικές διευκολύνσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προς επιχειρηματίες και διασυνδέσεις με συμφέροντα στον ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό εξέταση φέρεται να βρίσκεται και ο ρόλος του λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου στο περιβάλλον της πρώην πρέσβεως.

Δεν έχουν υπάρξει οχλήσεις επιχειρήσεων από τους πράκτορες του FBI

Υπενθυμίζεται ότι η Γκίλφοϊλ προ εβδομάδων είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών στις ΗΠΑ για φερόμενη αξιοποίηση των επαφών της με την ηγεσία του FBI, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση χρηματοδότη των Ρεπουμπλικανών σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της υπηρεσίας Κας Πατέλ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το που επικεντρώνεται η έρευνα του FBI στην Ελλάδα, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτή τη φάση δεν έχουν υπάρξει οχλήσεις επιχειρήσεων από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες.