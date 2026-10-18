Η υποδοχή στην Αθήνα και η ενόχληση στην πρεσβεία.

Μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που είχε διαμορφωθεί κατά τους πρώτους μήνες της παρουσίας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα παρουσιάζει η «Καθημερινή», καταγράφοντας μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν όσα συνέβαιναν στην αμερικανική πρεσβεία αλλά και στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιλογή της για τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα φαίνεται πως είχε και προσωπικό παρασκήνιο, που συνδεόταν με τον χωρισμό της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Πηγές από τις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις της με τον γιο του Αμερικανού προέδρου είχαν επιδεινωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η οικογένεια Τραμπ να επιθυμεί την απομάκρυνσή της από το άμεσο περιβάλλον της. Κατά τις ίδιες πηγές, η τοποθέτησή της στην Αθήνα αποτέλεσε διέξοδο από αυτή την κατάσταση.

Το ερώτημα που προκύπτει από τις μαρτυρίες είναι κατά πόσο η Γκίλφοϊλ διέθετε πράγματι την επιρροή στον Λευκό Οίκο που της αποδιδόταν στην Ελλάδα. Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η πρώην πρέσβειρα είχε πρόσβαση στο περιβάλλον Τραμπ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούσε να επηρεάζει τις αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου.

Η υποδοχή στην Αθήνα και η ενόχληση στην πρεσβεία

Η Γκίλφοϊλ έφτασε στην Ελλάδα την 1η Νοεμβρίου 2025, με ιδιωτικό αεροσκάφος του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτου. Μία ημέρα αργότερα πραγματοποιήθηκε η δεξίωση υποδοχής της στο «Κέντρο Αθηνών», παρουσία πολιτικών, εφοπλιστών και επιχειρηματιών.

Εκείνο που προκάλεσε έκπληξη, σύμφωνα με την «Καθημερινή», ήταν ότι στις προσκλήσεις ως οικοδεσπότης εμφανιζόταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και όχι κάποιο πρόσωπο με θεσμική ιδιότητα. Πηγή με γνώση του παρασκηνίου αναφέρει ότι υπάλληλοι της αμερικανικής πρεσβείας είχαν ενοχληθεί από το γεγονός ότι καλούνταν να διαχειριστούν προσκλήσεις στο όνομα του τραγουδιστή και άλλων προσωπικών φίλων της πρέσβειρας.

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Η άφιξή της συνέπεσε χρονικά με μια σημαντική ενεργειακή διοργάνωση στην Αθήνα. Στις 6 και 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η υπουργική σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ.

Η παρουσία των Αμερικανών υπουργών Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς και του υφυπουργού Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας, έδωσε στη Γκίλφοϊλ την ευκαιρία να συνδέσει από την αρχή τη θητεία της με τις ενεργειακές συμφωνίες και τις επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Ο Χρήστος Μαραφάτσος και ο άτυπος ρόλος του

Ιδιαίτερη θέση στο ρεπορτάζ της «Καθημερινής» έχει ο Χρήστος Μαραφάτσος, επικεφαλής της οργάνωσης «Ελληνοαμερικανοί για τον Τραμπ» και λομπίστας εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Aktor και η ONEX. Σύμφωνα με πηγή της αμερικανικής πρεσβείας, ο Μαραφάτσος είχε αναλάβει στην πράξη καθήκοντα συμβούλου της Γκίλφοϊλ, παρότι δεν κατείχε επίσημη θέση στη διπλωματική αποστολή.

Η παρουσία του ήταν συχνή σε εκδηλώσεις και συναντήσεις της πρέσβειρας. Τη συνόδευε σε ενεργειακές διοργανώσεις, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αλλά και σε ταξίδια στο Βουκουρέστι και στη Σόφια για την προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου. Κατά το δημοσίευμα, είχε επίσης εμπλοκή στον συντονισμό συνεντεύξεων και στην επικοινωνιακή διαχείριση ζητημάτων που αφορούσαν τη Γκίλφοϊλ.

Στον επιχειρηματικό κόσμο της Αθήνας, όπως αναφέρει η εφημερίδα, είχε διαμορφωθεί η εντύπωση ότι ο Μαραφάτσος αποτελούσε σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας για όσους επιδίωκαν επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στην επίσκεψη του Ρίτσαρντ Γκρενέλ στην Αθήνα τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας, ο Μαραφάτσος φέρεται να προσπάθησε να περιορίσει τη δημοσιότητα γύρω από την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στην ελληνική πρωτεύουσα.

Τι αναφέρουν εργαζόμενοι της πρεσβείας

Μαρτυρίες από το εσωτερικό της αμερικανικής πρεσβείας περιγράφουν μια καθημερινότητα στην οποία η δημόσια εικόνα της Γκίλφοϊλ καταλάμβανε σημαντικό μέρος του προγράμματός της. Υπάλληλος που μίλησε στην «Καθημερινή» αναφέρει ότι η πρώην πρέσβειρα αφιέρωνε ιδιαίτερο χρόνο σε φωτογραφίσεις, εμφανίσεις και δραστηριότητες που οργανώνονταν με τη συμμετοχή συνεργατών εκτός της πρεσβείας.

Κατά την ίδια μαρτυρία, περνούσε αρκετό χρόνο στην πρεσβευτική κατοικία, ενώ διατηρούσε προσωπικό πρόγραμμα συναντήσεων και κοινωνικών επαφών στο οποίο δεν συμμετείχε πάντοτε το διπλωματικό προσωπικό. Στο δημοσίευμα καταγράφονται επίσης περιστατικά από την κοινωνική της ζωή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ταξίδια στη Μύκονο, μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και διακοπές στο Γκστάαντ.

Αναφορά γίνεται και σε επεισόδιο στην Αθηναϊκή Λέσχη, όταν υπάλληλος ενημέρωσε την Γκίλφοϊλ ότι ο γιος της δεν μπορούσε να εισέλθει στον χώρο λόγω των ενδυματολογικών κανόνων, προκαλώντας, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, την έντονη αντίδρασή της.