Η πολύχρονη παρουσία της στο περιβάλλον του Τραμπ - λόγω της εξάχρονης σχέσης της με τον υιό του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ - της επέτρεψε να γνωρίζει πρόσωπα, παρασκήνια και ιδιωτικές συζητήσεις του πολιτικού και οικογενειακού κύκλου.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ μετά την εξαναγκαστική παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η 57χρονη μπορεί να προχωρήσει σε αποκαλύψεις ευαίσθητων προσωπικών και πολιτικών μυστικών της προεδρικής οικογένειας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ανησυχίες τροφοδοτούνται από πληροφορίες που θέλουν την Γκίλφοϊλ να διατηρεί ένα ιδιωτικό ημερολόγιο γεμάτο με απόρρητες λεπτομέρειες για τις εσωτερικές ισορροπίες του οίκου Τραμπ.

Η Γκίλφοϊλ υπέβαλε την παραίτησή της ύστερα από σειρά αποκαλύψεων που την έφεραν στο επίκεντρο οικονομικού και διοικητικού σκανδάλου. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται ότι ζήτησε από δωρητή του κινήματος MAGA να εξοφλήσει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων λίγες μόλις ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της, ενώ ακολούθησαν και άλλες αιτιάσεις για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της θητείας της στην πρεσβεία της Αθήνας. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί την υποληψή της, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνει πιστή υποστηρίκτρια του αμερικανού προέδρου.

Η πολύχρονη παρουσία της στο περιβάλλον του Τραμπ - λόγω της εξάχρονης σχέσης της με τον υιό του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ - της επέτρεψε να γνωρίζει πρόσωπα, παρασκήνια και ιδιωτικές συζητήσεις του πολιτικού και οικογενειακού κύκλου. Το ζευγάρι χώρισε στα τέλη του 2024, την ίδια περίοδο που ο Τραμπ την επέλεξε για τη διπλωματική αποστολή στην Αθήνα, ενώ ο Τραμπ Τζούνιορ έχει πλέον παντρευτεί τη Μπετίνα Άντερσον.

Πηγές που επικαλείται η Daily Mail αναφέρουν ότι η επιστροφή της Γκίλφοϊλ στις ΗΠΑ αποτελεί «πονοκέφαλο» για το επιτελείο του Λευκού Οίκου, καθώς θεωρείται ότι πλέον «δεν έχει τίποτα να χάσει» και γνωρίζει σε βάθος όλα τα ευαίσθητα σημεία της οικογένειας.

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Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να κρατήσει αισθητές αποστάσεις από την πρώην διπλωμάτη, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι η Γκίλφοϊλ δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και υπενθυμίζοντας απλώς ότι διατηρούσε σχέση με τον γιο του στο παρελθόν.

Το κλίμα για την πρώην πρέσβειρα είχε αρχίσει να βαρύνει ήδη από τα τέλη του περασμένου μήνα, όταν η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι προωθούσε συμφέροντα ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας. Στη συνέχεια, νέο δημοσίευμα αποκάλυψε γραπτά μηνύματα στα οποία η ίδια ζητούσε επιτακτικά από τον πρώην δωρητή Έρικ Ντίτερς να μεταφέρει το ποσό των 100.000 δολαρίων χωρίς να αφήσει ίχνη συναλλαγής. Οι συζητήσεις για την αποπομπή της εντάθηκαν κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου, αν και η ανακοίνωση καθυστέρησε προκειμένου να μην επισκιαστεί η ομιλία του αμερικανού υπουργού στην Ακρόπολη.

Τελικά, την απόφαση του προέδρου να ζητήσει την παραίτηση της Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, βάζοντας τέλος στη διπλωματική της θητεία. Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή της, η Γκίλφοϊλ εξέφρασε τον αμέριστο σεβασμό της προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας την αφοσίωσή της στην πολιτική ατζέντα του αμερικανού ηγέτη.

Πηγή: Independent