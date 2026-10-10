Η ηχογράφηση στο Νταβός και η πρόσκληση στο δείπνο του Έρικ Τραμπ

Νέες αποκαλύψεις για την Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φέρνει σήμερα στο φως η Wall Street Journal, δημοσιεύοντας στοιχεία από ηχογραφημένη συνομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να μιλούσε με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο για τις σχέσεις της με ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, με την εφημερίδα να περιγράφει ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και στενές προσωπικές επαφές της Αμερικανίδας διπλωμάτη με τους δύο επιχειρηματίες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη WSJ, ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ συζητούν το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία στην Αθήνα, ενώ ο γενικός επιθεωρητής του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών φέρεται να διερευνά εάν η πρέσβειρα αποδέχθηκε δώρα ή άλλες παροχές από ιδιώτες επιχειρηματίες.

Η ηχογράφηση στο Νταβός και η πρόσκληση στο δείπνο του Έρικ Τραμπ

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο Νταβός της Ελβετίας, τον Ιανουάριο του 2026, όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχοντας αναλάβει πρόσφατα τα καθήκοντά της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επιχείρησε να εξασφαλίσει πρόσκληση σε δείπνο προς τιμήν του Έρικ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Αμερικανίδα πρέσβειρα διαπίστωσε ότι δεν περιλαμβανόταν στη λίστα των προσκεκλημένων της εκδήλωσης που διοργάνωνε το Greek House Davos. Σε συνομιλία της με Αμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος είχε προσκληθεί στο δείπνο, η Γκίλφοϊλ φέρεται να επικαλέστηκε τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις της, επιχειρώντας να τον πείσει να μεσολαβήσει. «Ξέρεις, μπορώ να σου προσφέρω ολόκληρο τον κόσμο. Και το αξίζεις», ακούγεται να λέει, σύμφωνα με την ηχογράφηση που εξέτασε η εφημερίδα.

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Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, εμφανίζεται να υπόσχεται στον συνομιλητή της ότι θα τον βοηθήσει να κερδίσει «πάρα πολλά γαμ… λεφτά». Η ενόχλησή της για τον αποκλεισμό από το δείπνο ήταν ιδιαίτερα έντονη. Αναφερόμενη στη διοργανώτρια της εκδήλωσης, φέρεται να δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να μη συμμετέχει η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα και ότι η διοργανώτρια «θα έπρεπε να μου φιλάει τον γαμ… κ…».

Τελικά, η Γκίλφοϊλ εξασφάλισε θέση την τελευταία στιγμή.

Η πρόεδρος του Greek House Davos, Ειρήνη Βανταράκη, δήλωσε στη WSJ ότι η ομάδα της χρειάστηκε να διαχειριστεί μια «μικρή κρίση», η οποία επηρέασε αρκετούς υψηλού προφίλ προσκεκλημένους, με αποτέλεσμα ορισμένοι να δυσαρεστηθούν. Όπως ανέφερε, η Αμερικανίδα πρέσβειρα επέδειξε διακριτικότητα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και αποχώρησε νωρίς.

Οι επιχειρηματικές επαφές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ταξίδι της Γκίλφοϊλ στο Νταβός με ιδιωτικό αεροσκάφος, μαζί με τον επικεφαλής του ομίλου AKTOR. Σύμφωνα με τη WSJ, η ίδια η πρέσβειρα αναγνώρισε στην ηχογραφημένη συνομιλία ότι είχε ταξιδέψει με το αεροσκάφος του Έλληνα επιχειρηματία. Μιλώντας για τον επιχειρηματία, τον περιέγραψε χαρακτηριστικά ως έναν από τους «δικούς μου ανθρώπους». Η αμερικανική εφημερίδα συνδέει τις αποκαλύψεις αυτές με προηγούμενο ρεπορτάζ της, σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ είχε ενθαρρύνει κυβερνήσεις χωρών όπως η Βουλγαρία και η Αλβανία να συνεργαστούν με τον Έλληνα επιχειρηματία και να προχωρήσουν σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω της εταιρείας του.

Το ζήτημα που αναδεικνύει η εφημερίδα αφορά τη σχέση ανάμεσα στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της πρέσβειρας και στα επιχειρηματικά συμφέροντα προσώπων με τα οποία διατηρεί στενούς δεσμούς. Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της AKTOR έχουν υποστηρίξει ότι η Γκίλφοϊλ δεν προώθησε με αθέμιτο τρόπο τα εμπορικά συμφέροντα του ομίλου. Η εταιρεία, μέσω των νομικών εκπροσώπων της, αρνήθηκε να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις.

Ο Νίκος Τσάκος, οι διακοπές στο Γκστάαντ και η πολυτελής διαμονή στο Παρίσι

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρεται εκτενώς και στις σχέσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Έλληνα εφοπλιστή Νίκο Τσάκο, διευθύνοντα σύμβουλο της Tsakos Energy Navigation. Σύμφωνα με την ηχογράφηση, η πρέσβειρα περιέγραφε τη στενή προσωπική σχέση της με τον επιχειρηματία, αποκαλύπτοντας ότι είχαν περάσει μαζί μέρος της εορταστικής περιόδου στο Γκστάαντ της Ελβετίας, έναν από τους ακριβότερους χειμερινούς προορισμούς στον κόσμο. «Βλέπω τον Νίκο κάθε γαμ… μέρα», φέρεται να ανέφερε.

Στη συνέχεια εξηγούσε ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει μαζί του με ιδιωτικό αεροσκάφος στο Παρίσι, προκειμένου να παρακολουθήσει επίδειξη μόδας της συζύγου του, σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη. «Πετάω μαζί του για το Παρίσι. Είμαι μαζί του μια ολόκληρη εβδομάδα. Με λατρεύει. Αγάπη μου, πέρασα μαζί του τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Στο Γκστάαντ. Παντού», φέρεται να είπε. Η WSJ αποκαλύπτει επίσης, επικαλούμενη πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, ότι ο Νίκος Τσάκος κάλυψε το κόστος διαμονής της Γκίλφοϊλ στο Four Seasons Hotel George V στο Παρίσι, ένα από τα πλέον πολυτελή ξενοδοχεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η συγκεκριμένη πληροφορία, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Κατά την παραμονή της στο Παρίσι, η Αμερικανίδα πρέσβειρα συμμετείχε σε εκδηλώσεις της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής, δημοσιεύοντας περίπου 20 φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου διαθέτει περίπου δύο εκατομμύρια ακολούθους. Στις φωτογραφίες εμφανιζόταν με δημιουργίες γνωστών σχεδιαστών, ενώ σε δύο από αυτές βρισκόταν μαζί με τον Έλληνα εφοπλιστή. Ο Νίκος Τσάκος και η σύζυγός του δεν απάντησαν στα αιτήματα της WSJ για σχολιασμό.

Η απάντηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα απέρριψε τις αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος της Γκίλφοϊλ. Όπως δήλωσε στη WSJ, η επαγγελματική πορεία της πρέσβειρας, τόσο εντός όσο και εκτός δημόσιας υπηρεσίας, διέπεται από σταθερές αρχές και αξίες. Υποστήριξε επίσης ότι η Γκίλφοϊλ έχει τηρήσει πιστά τους κανόνες δεοντολογίας και τις διαδικασίες δήλωσης δώρων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Οι ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί αποτελούν απλώς έναν αντιπερισπασμό από το σημαντικό έργο που επιτελεί στην Ελλάδα και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έρευνα για δώρα και παροχές – Σενάρια απομάκρυνσης από την Αθήνα

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται ολοένα πιο επισφαλής. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ανώτατοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης συζητούν το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα, καθώς εκτιμούν ότι η υπόθεση ενδέχεται να εξελιχθεί σε πολιτικό πρόβλημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει σύντομα σχετική απόφαση. Παράλληλα, ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διερευνά, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, εάν η Αμερικανίδα πρέσβειρα έλαβε δώρα ή εξυπηρετήσεις από ιδιώτες επιχειρηματίες. Η νέα υπόθεση προστίθεται σε προηγούμενες αποκαλύψεις της WSJ για γραπτά μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει η Γκίλφοϊλ με χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η πρέσβειρα φέρεται να ζήτησε από τον δωρητή να καταβάλει 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της American Express, προσφέροντας ως αντάλλαγμα βοήθεια ώστε η κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει προσωπικές φορολογικές και νομικές εκκρεμότητές του. Δικηγόρος της Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα, να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Η αντίδραση Τραμπ και η αμηχανία του Μάρκο Ρούμπιο

Ερωτηθείς την Παρασκευή για τις αποκαλύψεις σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός. «Μόλις το άκουσα. Είναι κρίμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. «Δεν ξέρω. Είναι πρέσβειρα. Ήταν πάντα πολύ ευγενική», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη WSJ, οι αποκαλύψεις προκάλεσαν αναστάτωση τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να ενημερώθηκε για την υπόθεση των γραπτών μηνυμάτων μέσω αιτήματος της εφημερίδας για σχολιασμό, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς την Αθήνα.

Συνεργάτες του υπουργού ανησυχούσαν ότι οι αποκαλύψεις θα επισκίαζαν τη σημαντική ομιλία που επρόκειτο να πραγματοποιήσει με φόντο την Ακρόπολη, με αντικείμενο τη θέση της Δύσης στον σύγχρονο κόσμο. Η Γκίλφοϊλ συνόδευσε τον Ρούμπιο σε σειρά εκδηλώσεων κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Κατά την αναχώρησή του από την Αθήνα την Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση. «Δεν χειριζόμαστε τέτοια ζητήματα σε συνέντευξη Τύπου στον διάδρομο ενός αεροδρομίου ξένης χώρας, επειδή γράψατε ένα δημοσίευμα», απάντησε σε δημοσιογράφους. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέφυγε επίσης να τοποθετηθεί επί της ουσίας. «Πρόκειται για κατηγορίες. Ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και προφανώς, εάν έχει συμβεί κάτι κακό, τότε οι υπεύθυνοι πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», δήλωσε.

Πιέσεις από τους Δημοκρατικούς για έρευνα και αποπομπή

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στο αμερικανικό Κογκρέσο. Σύμφωνα με τη WSJ, στελέχη των Δημοκρατικών στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν ζητήσει να εξεταστεί η συμπεριφορά της πρέσβειρας, ιδίως σε σχέση με την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στην περιοχή.

Ο Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ζήτησε με επιστολή του την Παρασκευή την άμεση διερεύνηση ενδεχόμενων παραβιάσεων της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί δωροδοκίας και διαφθοράς.

Παράλληλα, κάλεσε τον γενικό επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει εάν η Γκίλφοϊλ παραβίασε ομοσπονδιακούς νόμους, εσωτερικούς κανονισμούς ή κανόνες δεοντολογίας. Αντίστοιχα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, υποστήριξε ότι τα καταγγελλόμενα περιστατικά εγείρουν «σοβαρά ζητήματα δημόσιας διαφθοράς και εθνικής ασφάλειας».

Με επιστολή του προς την πρέσβειρα ζήτησε την προσκόμιση οικονομικών στοιχείων και αντιγράφων επικοινωνιών της με συγκεκριμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το πολιτικό μέλλον της Γκίλφοϊλ και η σημασία της υπόθεσης για την Ελλάδα

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι η Γκίλφοϊλ, η οποία στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και επρόκειτο να παντρευτεί τον γιο του Αμερικανού προέδρου, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια κρίση που ενδέχεται να επηρεάσει το διπλωματικό της μέλλον.

Ωστόσο, πρώην στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίζονται δύσπιστα ως προς το ενδεχόμενο να υπάρξουν ουσιαστικές συνέπειες. Η Στέφανι Γκρίσαμ, πρώην εκπρόσωπος της Μελάνια Τραμπ, υποστήριξε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι η Γκίλφοϊλ γνωρίζει πολλά για την οικογένεια Τραμπ και τον στενό κύκλο της, εκτιμώντας ότι ενδεχόμενη επιστροφή της στις ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.