Αντιδρά η οικογένεια του θύματος.

Νέα τροπή λαμβάνει η έρευνα για την αιματηρή επίθεση με φερόμενα ρατσιστικά κίνητρα που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην πόλη Τραπ της Γαλλίας, με απολογισμό έναν νεκρό και τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Ο φερόμενος δράστης, ο οποίος συνελήφθη λίγο μετά τους πυροβολισμούς, υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εξέταση, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή διακοπή της κράτησης και της ανάκρισής του για 48 ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ύποπτος να αντιμετωπίζει σοβαρή ψυχική διαταραχή, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένη διάγνωση.

Πυροβολούσε μέσα από αυτοκίνητο

Η επίθεση εκτυλίχθηκε την Παρασκευή, όταν ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα από αυτοκίνητο εναντίον ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής.

Από τους πυροβολισμούς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

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Οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να συλλάβουν τον ύποπτο λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων.

Ακολούθησε η μεταφορά του στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου ξεκίνησε η διαδικασία της ανάκρισης, με στόχο να εξακριβωθούν οι συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

Γιατί διακόπηκε η ανάκριση

Το Σάββατο, ο συλληφθείς εξετάστηκε από ψυχίατρο, ο οποίος έκρινε ότι απαιτείται περίοδος παρακολούθησης διάρκειας 48 ωρών.

Σκοπός της διαδικασίας είναι να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση και να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να συμμετάσχει στην ανάκριση.

Η απόφαση δεν συνιστά απαλλαγή από τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, ούτε προδικάζει τα συμπεράσματα της έρευνας.

Αφορά αποκλειστικά την ανάγκη ιατρικής αξιολόγησης πριν από τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης του υπόπτου.

Αντιδρά η οικογένεια του θύματος

Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση του δικηγόρου της οικογένειας του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του.

Ο νομικός εκπρόσωπος εξέφρασε την έκπληξή του για την απόφαση διακοπής της ανάκρισης, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη εξαιρετικά σπάνια.

Η οικογένεια αναμένει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την εξέταση του δράστη.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της ψυχιατρικής αξιολόγησης και από το κατά πόσο οι αρμόδιες Αρχές θα κρίνουν ότι μπορεί να συνεχιστεί η ανάκριση.

Παράλληλα, παραμένει υπό διερεύνηση το ενδεχόμενο ρατσιστικού κινήτρου, καθώς και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό ενός ανθρώπου και στον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ακόμη.