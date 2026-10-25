Τα «Κίτρινα Γιλέκα» ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν νέα κινητοποίηση στις 31 Οκτωβρίου, με επίκεντρο την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν αυταρχική στροφή της κυβέρνησης.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο υψηλό κόστος ζωής, την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και την αυστηρή αστυνόμευση. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής, καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη δυσαρέσκεια.

Όπως αναφέρει ο Guardian, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 410.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα, ενώ το συνδικάτο CGT υπολόγισε τη συμμετοχή σε περίπου 800.000.

Βασικά αιτήματα των διαδηλωτών ήταν η ενίσχυση των σχολείων με περισσότερους εκπαιδευτικούς, η επισκευή των σχολικών κτιρίων και η προστασία του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν χωρίς περιορισμούς.

Στο Παρίσι, η κινητοποίηση συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό διαδηλωτών, οι οποίοι κινήθηκαν στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Η ατμόσφαιρα παρέμεινε για μεγάλο μέρος της πορείας ήρεμη, με μουσική, πανό και οικογένειες να συμμετέχουν στη συγκέντρωση.

Ωστόσο, στο τέλος της διαδήλωσης, στην περιοχή Porte de Vincennes, ομάδες ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα πέταξαν πέτρες και γυάλινα μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, οχήματα εκτόξευσης νερού και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Αναφέρθηκαν επίσης πυρκαγιά σε κάδο απορριμμάτων και ρίψεις πυροτεχνημάτων.

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Παράλληλα, καταγράφηκαν καταγγελίες για χρήση γκλομπ από αστυνομικούς εναντίον διαδηλωτών. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, τα επεισόδια ήταν σαφώς πιο περιορισμένα σε σχέση με εκείνα της προηγούμενης εβδομάδας.

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Επεισόδια σε πολλές πόλεις και τραυματισμοί

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη γαλλική πρωτεύουσα. Αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα σε πόλεις όπως η Λυών, η Λιλ, το Μονπελιέ, η Νάντη και η Τουλούζη, ενώ συγκρούσεις και πυρκαγιές σε κάδους απορριμμάτων αναφέρθηκαν και στη Μασσαλία.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων άτομα που χρειάστηκαν σοβαρή ιατρική φροντίδα. Οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό και τη σοβαρότητα των τραυματισμών διέφεραν μεταξύ των δημοσιευμάτων.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περισσότερες από 1.000 προσαγωγές, ενώ διαφορετικές αναφορές έκαναν λόγο για αριθμό συλλήψεων που κυμαινόταν ανάλογα με τον χρόνο καταγραφής και την εξέλιξη των αστυνομικών ερευνών.

Για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων είχαν αναπτυχθεί περίπου 70.000 αστυνομικοί και άλλες δυνάμεις ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmd7a0fozbfl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η κυβέρνηση και τα συνδικάτα μιλούν για επιτυχία...με άλλους αριθμούς

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν σαφώς διαφορετική από εκείνη της 17ης Οκτωβρίου, όταν οι συγκρούσεις και οι καταστροφές είχαν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι αρχές υποστήριξαν ότι ο σχεδιασμός για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης περιόρισε την έκταση των επεισοδίων.

Από την πλευρά τους, τα συνδικάτα έδωσαν έμφαση στη μαζική συμμετοχή, την οποία θεωρούν ένδειξη ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει ισχυρή. Η διαφορά στις εκτιμήσεις για τον αριθμό των διαδηλωτών αποτυπώνει και τη διαφορετική οπτική των δύο πλευρών ως προς την αποτίμηση των κινητοποιήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmdq6fg8wu7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καταγγελίες για υπερβολική αστυνομική βία

Η χρήση δακρυγόνων και γκλομπ προκάλεσε νέες αντιδράσεις από πολιτικούς και διαδηλωτές, οι οποίοι κατήγγειλαν δυσανάλογη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο βουλευτής της αριστερής παράταξης «Ανυπότακτη Γαλλία», Αντουάν Λεομόν, δημοσιοποίησε βίντεο από αστυνομική επέμβαση και κατηγόρησε τις αρχές για παράνομη σωματική βία. Οι καταγγελίες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση για τα όρια της αστυνομικής παρέμβασης και την προστασία του δικαιώματος στη δημόσια διαμαρτυρία.

Παράλληλα, δημοσίευμα του γαλλικού ερευνητικού μέσου Blast ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε ζητήσει από μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη διακοπή πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, το Instagram, το Snapchat και το X. Το αίτημα συνδεόταν με την προετοιμασία για τις κινητοποιήσεις. Η συγκεκριμένη πληροφορία αποδόθηκε στο μέσο και δεν παρουσιάζεται εδώ ως ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο μέτρο που εφαρμόστηκε.

{https://x.com/ALeaument/status/2114289894646272082}

Νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των επεισοδίων, οι κοινωνικές εντάσεις στη Γαλλία παραμένουν. Τα «Κίτρινα Γιλέκα» ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν νέα κινητοποίηση στις 31 Οκτωβρίου, με επίκεντρο την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτηρίζουν αυταρχική στροφή της κυβέρνησης.

Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις και καθιστικές διαμαρτυρίες μπροστά από την Εθνοσυνέλευση και δημαρχεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα εργατικά συνδικάτα έχουν επίσης προαναγγείλει κινητοποιήσεις και πανεθνική απεργία για τις 5 Νοεμβρίου.

Η συνέχεια των κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αντίδραση της κυβέρνησης, την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και το κατά πόσο θα υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα για την εκπαίδευση, την ακρίβεια και τις ελευθερίες των πολιτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmdqzrxpqzc9?integrationId=40599y14juihe6ly}