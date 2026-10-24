Επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις το Σάββατο 24/10.

Πλήθος κόσμου διαδήλωσε σήμερα Σάββατο τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας ζητώντας μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και προασπιζόμενοι τις δημόσιες υπηρεσίες. Σχεδόν 800.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία, «παρά τις απαγορεύσεις των διαδηλώσεων», το Σάββατο, ανακοίνωσε η CGT αργά το απόγευμα, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε 410.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα.

Στο Παρίσι, το συνδικάτο CGT κατέγραψε 250.000 διαδηλωτές στους δρόμους, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε 110.000. Νωρίτερα, το αρχηγείο της αστυνομίας είχε επίσης εκτιμήσει 110.000 διαδηλωτές στην πρωτεύουσα.

Η πορεία στο Παρίσι ξεκίνησε γύρω στις 2 το μεσημέρι από την Πορτ ντ’ Ιταλί και έφτασε στην Πορτ ντε Βενσέν περίπου τρεις ώρες αργότερα. «Πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 3.000 έλεγχοι και 65 άτομα προσήχθησαν» ανέφερε η αστυνομία. Η διαδήλωση του προηγούμενου Σαββάτου στη γαλλική πρωτεύουσα ήταν εξίσου ογκώδης με τη σημερινή.

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Ωστόσο, για μια ακόμη φορά η μεγάλη διαδήλωση αμαυρώθηκε από τα επεισόδια που προκάλεσαν κάποιες ομάδες που «χώθηκαν» στην πορεία και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο, με το ξύλο όπως φαίνεται στις εικόνες να είναι άγριο.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Le Figaro οι συγκρούσεις ξέσπασαν μπροστά από το λύκειο Hélène Boucher (20ο διαμέρισμα) στο Παρίσι. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσει το πλήθος. «Όλοι μισούν την αστυνομία », απάντησαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι φορούσαν κυρίως μάσκες.

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Νάντη: Συγκρούσεις στις γέφυρες του Λίγηρα και επέμβαση με υδροβόλα

Στη Νάντη καταγράφηκαν από τα σοβαρότερα επεισόδια της ημέρας, όταν αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν στο κέντρο της πόλης, παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων που είχε επιβάλει η νομαρχία.

Η πορεία ξεκίνησε από το νησί της Νάντης, ωστόσο η προσπάθεια των συμμετεχόντων να διασχίσουν τον ποταμό Λίγηρα συνάντησε την αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες χρησιμοποίησαν υδροβόλο και δακρυγόνα.

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Ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν μικροαντικείμενα προς τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια η πορεία άλλαξε διαδρομή και κατάφερε να φτάσει στην απαγορευμένη ζώνη μέσω άλλης γέφυρας.

Ακολούθησαν νέες συγκρούσεις, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα. Λίγο πριν από τις 16:00, οι διαδηλωτές έφτασαν στο κέντρο της πόλης, όπου σημειώθηκε νέα αστυνομική επέμβαση.

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Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τουλάχιστον εννέα συλλήψεις σε σχέση με τα επεισόδια.

Λυών: Δακρυγόνα και τεθωρακισμένα απέναντι σε χιλιάδες διαδηλωτές

Στη Λυών, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, σύμφωνα με επιτόπιο ρεπορτάζ της Le Monde, παρά την απαγόρευση διαδηλώσεων σε μεγάλο τμήμα του κέντρου. Η ένταση ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά τη συγκέντρωση στην πλατεία Ζαν Μακέ, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων για τη διάλυση της πορείας.

Οι διαδηλωτές διασπάστηκαν σε μικρότερες ομάδες, οι οποίες κινήθηκαν σε διαφορετικούς δρόμους της πόλης, ενώ οι αρχές ανέπτυξαν τεθωρακισμένα οχήματα Centaure. Σε ορισμένα σημεία σχηματίστηκαν πρόχειρα οδοφράγματα με ηλεκτρικά πατίνια, ενώ οι εικόνες έντασης εναλλάσσονταν με ειρηνικά στιγμιότυπα διαδηλωτών που τραγουδούσαν και φώναζαν συνθήματα.

Μασσαλία: Επεισόδια στο τέλος της πορείας και φωτιά σε κάδους

Στη Μασσαλία, η διαδήλωση ξεκίνησε από την περιοχή της Κανεμπιέρ, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών. Η πορεία πραγματοποιήθηκε σε συμφωνημένη διαδρομή, η οποία απέφευγε τις βασικές εμπορικές αρτηρίες, έπειτα από συνεννόηση συνδικαλιστικών οργανώσεων και τοπικών αρχών.

Το μεγαλύτερο μέρος της κινητοποίησης εξελίχθηκε ειρηνικά. Ωστόσο, κοντά στην Πορτ ντ' Εξ (Porte d'Aix), στο τέλος της διαδρομής, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και αστυνομικών των CRS.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων όταν ομάδα ατόμων επιχείρησε να περάσει από αστυνομικό αποκλεισμό. Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση πυροσβεστών.

Η αστυνομία υπολόγισε τη συμμετοχή σε 17.000 ανθρώπους, αριθμό που το ρεπορτάζ της Le Monde αντιμετώπισε με επιφυλάξεις λόγω του μεγέθους της πορείας.

Νίκαια: Απομάκρυνση διαδηλωτών από την πλατεία Μασενά

Στη Νίκαια, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μασενά, παρά την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Οι αστυνομικές δυνάμεις διέταξαν την απομάκρυνσή τους, ενώ χρησιμοποιήθηκε και υδροβόλο για τη διάλυση των συγκεντρωμένων.

Μέρος των διαδηλωτών κινήθηκε στη συνέχεια προς την παραλιακή λεωφόρο Promenade des Anglais, με την αστυνομία να διατηρεί ισχυρή παρουσία στο κέντρο της πόλης.

Τουλούζη, Λιλ και Μπορντό: Κινητοποιήσεις παρά τους περιορισμούς

Στην Τουλούζη, η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 26.500 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε σε διαδρομή που είχε συμφωνηθεί με τις αρχές, μακριά από ορισμένα κεντρικά σημεία της πόλης, όπου ίσχυαν περιορισμοί.

Στη Λιλ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προχώρησαν σε συγκέντρωση εκτός των περιοχών όπου είχε επιβληθεί απαγόρευση, ενώ σημειώθηκαν περιστατικά έντασης και χρήση δακρυγόνων. Στο Μπορντό, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Place de la Bourse παρά τους περιορισμούς, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις απαγορεύσεις των κινητοποιήσεων.

Ορλεάνη και Στρασβούργο: Μαζικές πορείες και νέες εντάσεις

Στην Ορλεάνη, χιλιάδες πολίτες πραγματοποίησαν ξεχωριστή κινητοποίηση κατά της ακροδεξιάς, με αφορμή το συνέδριο του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν. Η πορεία εξελίχθηκε ειρηνικά, σύμφωνα με το Reuters. Στο Στρασβούργο, οι αρχές κατέγραψαν συμμετοχή περίπου 6.600 ανθρώπων σε οργανωμένη πορεία, ενώ αργότερα αναφέρθηκε και μη δηλωμένη συγκέντρωση περίπου 1.500 ατόμων. Σύμφωνα με τη νομαρχία, σημειώθηκαν ρίψεις αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων.