Το σχέδιο ασφαλείας περιλαμβάνει περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, δηλαδή 10.000 περισσότερους από όσους είχαν κινητοποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας πραγματοποιούνται σήμερα Σάββατο 24 Οκτωβρίου οι νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία, με την κυβέρνηση να θέτει σε εφαρμογή ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια αστυνόμευσης των τελευταίων ετών. Περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες αναπτύσσονται σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν την επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων, των λεηλασιών και των καταστροφών που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο Παρίσι, η ένταση αποτυπώνεται στην εικόνα της πόλης, όπως αναφέρει το SkyNews, με τα καταστήματα να ασφαλίζουν τις βιτρίνες τους με ξύλινα πάνελ, μεγάλα μουσεία να παραμένουν κλειστά, σταθμούς του μετρό να μη λειτουργούν και αστυνομικές δυνάμεις να επιτηρούν κεντρικά σημεία, δημόσια κτίρια και κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η διαμάχη για τη διαδρομή της μεγάλης πορείας στην πρωτεύουσα προκαλεί νέες αντιδράσεις από συνδικάτα και φοιτητικές οργανώσεις.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια, που αρχικά εκφράστηκε μέσα από τις κινητοποιήσεις μαθητών για τα προβλήματα στην εκπαίδευση, έχει διευρυνθεί και συνδέεται πλέον με το αυξανόμενο κόστος ζωής, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

{https://x.com/f_philippot/status/2113916866175422497}

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής στη διαδρομή της πορείας στο Παρίσι

Σημείο αιχμής αποτελεί η απόφαση της αστυνομικής νομαρχίας του Παρισιού να ανακαλέσει την αρχική έγκριση για τη διαδρομή της συνδικαλιστικής πορείας από την πλατεία της Βαστίλης έως την πλατεία Νασιόν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι αρχές υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη διαδρομή ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη, κυρίως λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης εμπορικών καταστημάτων σε περιοχές που είχαν βρεθεί στο στόχαστρο κατά τα επεισόδια της 17ης και 18ης Οκτωβρίου.

Ως εναλλακτική προτάθηκε η διαδρομή μεταξύ της Πορτ ντ’ Ιταλί και της Πορτ ντε Βενσέν, μέσω των περιφερειακών λεωφόρων, με την πορεία να μεταφέρεται χρονικά στο διάστημα από τις 13:00 έως τις 19:00, τοπική ώρα. Οι διοργανωτές, ωστόσο, αντέδρασαν έντονα στην αλλαγή, επιμένοντας αρχικά ότι θα συγκεντρωθούν στη Βαστίλη, όπως είχε προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό.

Τα συνδικάτα και οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα της νέας διαδρομής, υποστηρίζοντας ότι δεν εξυπηρετεί τον συμβολισμό και τους στόχους της διαδήλωσης. Παράλληλα, κινήθηκαν νομικά κατά της απόφασης, χωρίς να καταφέρουν να ανατρέψουν την αλλαγή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

70.000 αστυνομικοί, ελικόπτερα, drones και τεθωρακισμένα

Το σχέδιο ασφαλείας περιλαμβάνει περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, δηλαδή 10.000 περισσότερους από όσους είχαν κινητοποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα αντιδράσουν άμεσα και αποφασιστικά απέναντι σε όσους επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια, να λεηλατήσουν καταστήματα ή να επιτεθούν σε δημόσιες εγκαταστάσεις και αστυνομικούς.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικές μονάδες, μεταξύ των οποίων δυνάμεις αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και εξειδικευμένα σώματα της αστυνομίας και της χωροφυλακής. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει, επίσης, τη χρήση ελικοπτέρων, drones, τεθωρακισμένων οχημάτων, υδροφόρων οχημάτων καταστολής και έφιππων αστυνομικών.

Παράλληλα, στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αντιτρομοκρατικής επιτήρησης πραγματοποιούν περιπολίες στο Παρίσι, μεταξύ άλλων στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

«Πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα», ήταν το μήνυμα του Νουνιέζ προς τις δυνάμεις ασφαλείας, με τον ίδιο να προειδοποιεί ότι η ημέρα αναμένεται δύσκολη, εξαιτίας των καλεσμάτων για αναταραχές και των κινδύνων που δημιουργούν ομάδες ταραχοποιών.

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Οι γαλλικές αρχές υποστηρίζουν ότι στόχος είναι να απομονωθούν οι ομάδες που ευθύνονται για τις καταστροφές και να αποτραπούν επιθέσεις σε επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια και δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Περίπου 3.000 καταστήματα υπέστησαν ζημιές την προηγούμενη εβδομάδα

Η ανησυχία των αρχών συνδέεται άμεσα με την έκταση των επεισοδίων που σημειώθηκαν στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδονται από διεθνή μέσα, περίπου 3.000 καταστήματα σε ολόκληρη τη Γαλλία υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν.

Στο Παρίσι, στη Μασσαλία, στη Λυών και σε άλλες πόλεις, ομάδες κουκουλοφόρων προκάλεσαν καταστροφές, έσπασαν βιτρίνες, έβαλαν φωτιά σε οχήματα και επιτέθηκαν σε δημόσιες εγκαταστάσεις. Στη Λιμόζ, το ιστορικό δημαρχείο υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά.

Οι εικόνες αυτές έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες, οι οποίοι φοβούνται ότι μια νέα νύχτα επεισοδίων θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις τους.

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Στο κέντρο του Παρισιού, εργαζόμενοι τοποθετούσαν μέχρι αργά το βράδυ ξύλινες κατασκευές μπροστά από τις βιτρίνες καταστημάτων, ενώ αρκετές επιχειρήσεις επέλεξαν να κλείσουν προσωρινά ή να απομακρύνουν τα εμπορεύματά τους.

Ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα έχουν λάβει καταστήματα πολυτελείας, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις των οίκων Louis Vuitton, Dior και Bulgari. Ορισμένοι καταστηματάρχες έχουν προσλάβει ιδιωτικούς φύλακες, ενώ άλλοι έχουν προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα προστασίας, φοβούμενοι ότι δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το κόστος αποκατάστασης σε περίπτωση νέων ζημιών.

{https://x.com/eduardomenoni/status/2111518835681755140}

Κλειστά το Λούβρο και άλλα μεγάλα μουσεία – Περιορισμοί στο μετρό

Τα μέτρα ασφαλείας επηρεάζουν και την πολιτιστική και τουριστική ζωή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ, το Μουσείο Πικάσο και το Γκραν Παλαί παραμένουν κλειστά το Σάββατο, ενώ η διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel Paris ακύρωσε το πρόγραμμά της για το Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, οι αρχές του Παρισιού έκλεισαν 24 σταθμούς του μετρό, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις σε περιοχές όπου αναμένονται συγκεντρώσεις και να ελέγξουν καλύτερα τη ροή των πολιτών.

Αυστηροί περιορισμοί έχουν τεθεί σε ισχύ και γύρω από κυβερνητικά κτίρια, την Εθνοσυνέλευση, το προεδρικό μέγαρο και τα Ηλύσια Πεδία.

Οι παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στους κατοίκους και στους επισκέπτες, ενώ η εικόνα των κλειστών καταστημάτων και των ισχυρών αστυνομικών περιπολιών ενισχύει το κλίμα ανασφάλειας.

Απαγορεύσεις διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις – Αντιδρούν τα συνδικάτα

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο το Παρίσι. Οι τοπικές αρχές έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει συγκεντρώσεις σε αρκετές γαλλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λυών, η Νίκαια, το Μονπελιέ και η Λιλ, ενώ αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και σε άλλες περιοχές.

Οι απαγορεύσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από συνδικάτα, φοιτητικές οργανώσεις και πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, που υποστηρίζουν ότι οι γενικευμένοι περιορισμοί υπονομεύουν το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης.

Οι δικαστικές προσφυγές είχαν μικτά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δικαστικές αποφάσεις ανέτρεψαν απαγορεύσεις στη Μασσαλία και στη Λιμόζ, επιτρέποντας την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων υπό συγκεκριμένους όρους.

Στη Μασσαλία, μάλιστα, οι αρχές αναθεώρησαν προηγούμενες αποφάσεις για την απαγόρευση των διαδηλώσεων και την αναστολή των δημόσιων συγκοινωνιών, έπειτα από αντιδράσεις και διαβουλεύσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τα συνδικάτα επιμένουν ότι οι διαδηλώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν με σεβασμό στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, ενώ η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή νέων επεισοδίων.

Από τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη γενικευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια

Το κύμα διαμαρτυρίας ξεκίνησε από μαθητές στο Παρίσι, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις ελλείψεις εκπαιδευτικών, στις κακές κτιριακές υποδομές και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία.

Στα αιτήματα προστέθηκαν ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια το κίνημα διευρύνθηκε, προσελκύοντας εργαζομένους, συνδικάτα, αριστερές πολιτικές οργανώσεις και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

Το αυξανόμενο κόστος ζωής, η στεγαστική κρίση, οι πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες αποτελούν πλέον βασικούς άξονες της δυσαρέσκειας.

Οι κινητοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας συγκέντρωσαν περισσότερους από 500.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στο Associated Press, προτού σε αρκετές περιπτώσεις εκτραπούν σε βίαια επεισόδια.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την εξάπλωση της κρίσης, ωστόσο η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται πλέον στις σχολικές συνθήκες, αλλά συνδέεται με ευρύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Πολιτική κρίση ενόψει των προεδρικών εκλογών

Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η Γαλλία οδεύει προς τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται μεταξύ της Αριστεράς και της Ακροδεξιάς.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δυσκολία να ανταποκριθεί στα αιτήματα για αυξημένες δημόσιες δαπάνες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές πιέσεις και το κόστος δανεισμού περιορίζουν τα περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Την ίδια ώρα, η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός, επιχειρούν να ενισχύσουν την πολιτική τους παρουσία ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης. Το ετήσιο συνέδριο του κόμματος πραγματοποιείται στην Ορλεάνη, όπου έχουν προγραμματιστεί και αντιδιαδηλώσεις κατά του ρατσισμού, του φασισμού και του ιμπεριαλισμού.