Στους δρόμους πολίτες και σε Μιλάνο, Βρυξέλλες, Μαδρίτη και Τίρανα.

Σε κλοιό μαζικών διαδηλώσεων βρέθηκε η Γαλλία για ακόμα μια φορά το Σάββατο 24/10 καθώς σχεδόν 800.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα τόσο για τα αιτήματα των μαθητών για την παιδεία όσο και για το υψηλό κόστος ζωής και την ακρίβεια που επικρατεί. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά το δικαίωμα στην διαμαρτυρία των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση αμαύρωσαν διάφορες ομάδες κουκουλοφόρων και μασκοφόρων, οι οποίοι θέλησαν να δημιουργήσουν μπάχαλο στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τον Guardian οι ομάδες αυτές που δεν συμμετείχαν στην πορεία πέταξαν γυάλινα μπουκάλια και πέτρες στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα, κανόνια νερού και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Πυρπολήθηκε ένας κάδος απορριμμάτων και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών. «Στο τέλος της διαδρομής, στην Cour de Vincennes, κάποιοι ταραξίες προσπάθησαν να εισβάλουν σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων επέτρεψε να τους εμποδιστούν και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του καταστήματος» ανέφερε η Αστυνομία.

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{https://x.com/PierrickLVN/status/2114026673544794238}

Γαλλία: Σχεδόν 1.000 συλλήψεις στις διαδηλώσεις του Σαββάτου

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές το Σάββατο (24/10), στο περιθώριο των κινητοποιήσεων μαθητών λυκείου και των διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

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«Τη στιγμή που σας μιλάω, βρισκόμαστε κοντά στις 1.000 συλλήψεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά».

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Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών επισήμανε ότι το προηγούμενο Σάββατο, ημέρα που σημαδεύτηκε από πρωτοφανή βίαια επεισόδια και λεηλασίες, είχαν πραγματοποιηθεί 385 συλλήψεις μέχρι την αντίστοιχη ώρα, δηλαδή περίπου στις 19:00.

Γαλλία: Επεισόδια σε δεκάδες πόλεις και μπαράζ συλλήψεων

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Ναντ, όπου διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν σε περιοχές που είχαν αποκλειστεί από την αστυνομία. Παράλληλα, στις Κάννες, το Μπορντό, τη Μασσαλία και στο Μονπελιέ καταγράφηκαν συγκρούσεις μεταξύ ακροδεξιών ακτιβιστών και ομάδων της άκρας Αριστεράς, προσθέτοντας ακόμη μία εστία έντασης στις κινητοποιήσεις.

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Παρά την έκταση των επεισοδίων, οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι οι καταστροφές και οι λεηλασίες ήταν περιορισμένες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή σε ολόκληρη τη χώρα, με τα μέτρα ασφαλείας να συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Κυριακή, υπό τον φόβο νέων συγκρούσεων.

Γαλλία: Δύο σοβαρά τραυματίες στα επεισόδια – 20χρονος φέρεται να έχασε δάχτυλα από έκρηξη

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιές, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά υψηλό επίπεδο βίας» στις σημερινές διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 20χρονος άνδρας στην Τουλούζη, στη νότια Γαλλία, φέρεται να έχασε δάχτυλα του χεριού του έπειτα από έκρηξη, ενώ ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός καταγράφηκε στο Κλερμόν-Φεράν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Ο υπουργός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες των δύο περιστατικών.

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Σε νεότερη ενημέρωσή του, ο Νουνιές ανέφερε ότι ομάδες της «άκρας Αριστεράς» εκτόξευσαν αντικείμενα και πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, επιδιώκοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, να προκαλέσουν συγκρούσεις.

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Πάντως, ο Γάλλος υπουργός εμφανίστηκε περισσότερο καθησυχαστικός σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκτεταμένα επεισόδια είχαν ξεσπάσει σε πολλές γαλλικές πόλεις, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων για την ακρίβεια και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως σημείωσε, παρότι και σήμερα καταγράφηκαν βανδαλισμοί και λεηλασίες καταστημάτων και επιχειρήσεων, «η έκταση των καταστροφών ήταν πολύ μικρότερη» σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι αυτή τη φορά τα εμπορικά κέντρα είχαν προστατευθεί αποτελεσματικά.

Γαλλία: Επεισόδια και συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στη Ρεν – 52 συλλήψεις

Στη Ρεν της Γαλλίας, περίπου 11.500 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με την πορεία να εξελίσσεται αρχικά σε ήρεμο κλίμα. Ωστόσο, όπως συνέβη και στη Ναντ, παρά τη μαζική παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, που διέθεταν οχήματα εκτόξευσης νερού και τεθωρακισμένα Centaure, ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με την αστυνομία, επιχειρώντας να εισέλθουν στην απαγορευμένη ζώνη που είχε οριοθετηθεί μετά τα βίαια επεισόδια και τις καταστροφές της 17ης Οκτωβρίου.

Αρκετοί σταθμοί του μετρό, καθώς και η πρόσβαση στον σιδηροδρομικό σταθμό, έκλεισαν προσωρινά. Ομάδες διαδηλωτών, κυρίως νεαρής ηλικίας και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις που εμπόδιζαν την πρόσβασή τους στους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων, απαντώντας στις ρίψεις αντικειμένων από τους διαδηλωτές.

Αργά το απόγευμα, οι όχθες του ποταμού Βιλέν είχαν εκκενωθεί, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σε ολόκληρο το κέντρο της Ρεν, προκειμένου να κρατήσουν τους διαδηλωτές μακριά από τις περιοχές όπου ίσχυαν περιορισμοί. Λίγο μετά τις 20:30, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί 52 συλλήψεις. Παράλληλα, η νομαρχία διευκρίνισε ότι, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, η απαγόρευση συγκεντρώσεων στους δρόμους όπου είχαν σημειωθεί πρόσφατα καταστροφές θα παραμείνει σε ισχύ κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο προς την Κυριακή και μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Ιταλία: Διαδηλώσεις και συγκρούσεις σε μεγάλες πόλεις

Η κοινωνική ένταση δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Στην Ιταλία, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις σε Ρώμη, Μιλάνο, Τορίνο και Μπολόνια, με αιτήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος ζωής, τις κοινωνικές δαπάνες και τις διεθνείς συγκρούσεις.

Οι αρχές είχαν αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, επιχειρώντας να αποτρέψουν την επανάληψη των σοβαρών επεισοδίων της προηγούμενης εβδομάδας. Στη Ρώμη και στο Τορίνο σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ στο Μιλάνο οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε γενικές γραμμές ειρηνικά. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς οι διαδηλώσεις αναδεικνύουν την πίεση που εξακολουθεί να ασκεί το αυξημένο κόστος διαβίωσης σε σημαντικό μέρος της ιταλικής κοινωνίας.

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Αλβανία: Στους δρόμους κατά της κυβέρνησης Ράμα

Στην Αλβανία, οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, έχοντας ως επίκεντρο τα Τίρανα. Φοιτητές, εργαζόμενοι και πολίτες διαδηλώνουν ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καταγγέλλοντας διαφθορά, ανεργία και προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το Σάββατο σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις και να προκαλούν πυρκαγιά στην είσοδο κυβερνητικού κτιρίου. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, υδροβόλα και πλαστικές σφαίρες, ενώ οι κινητοποιήσεις αποτελούν μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Ράμα τα τελευταία χρόνια.

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Ισπανία και Πορτογαλία: Συντάξεις, ενοίκια και κοινωνική δυσαρέσκεια

Στη Μαδρίτη, περίπου 25.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση με βασικό αίτημα την προστασία του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για ενδεχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό, ενώ η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό ζήτημα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία.

Την ίδια στιγμή, στην Πορτογαλία πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις για το αυξημένο κόστος κατοικίας, την προστασία των ενοικιαστών και την πρόσβαση των νέων σε οικονομικά προσιτή στέγη. Οι διαδηλώσεις στις δύο χώρες αναδεικνύουν ένα κοινό πρόβλημα που απασχολεί ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης: τη δυσκολία των πολιτών να ανταποκριθούν στις βασικές οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ο κόσμος στους δρόμους, στήνονται κάλπες σε Σερβία, Βραζιλία, Βουλγαρια

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο πολιτικό 48ωρο βρίσκεται σε εξέλιξη, με μαζικές διαδηλώσεις να συγκλονίζουν ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τρεις χώρες να ετοιμάζονται για εκλογικές αναμετρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές ισορροπίες. Από το Παρίσι και τη Ρώμη μέχρι τα Τίρανα και τη Μαδρίτη, χιλιάδες πολίτες κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ την Κυριακή (25/10) στήνονται κάλπες σε Σερβία, Βουλγαρία και Βραζιλία. Η ακρίβεια, οι κοινωνικές ανισότητες, η διαφθορά, η στεγαστική κρίση και η δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές πολιτικές αποτελούν βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τις κινητοποιήσεις. Την ίδια στιγμή, σε άλλες χώρες η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στις κάλπες, με τους πολίτες να καλούνται να αποφασίσουν για την επόμενη ημέρα. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου η Σερβία οδηγείται σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, έπειτα από μία παρατεταμένη περίοδο πολιτικής έντασης και μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος παραιτήθηκε από την προεδρία της χώρας τον Σεπτέμβριο και διεκδικεί πλέον την επιστροφή του στην πρωθυπουργία.

Απέναντι στο Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η εκλογική πρωτοβουλία που προέκυψε από το φοιτητικό κίνημα, το οποίο οργανώθηκε μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024. Η τραγωδία, που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, πυροδότησε εκτεταμένες διαδηλώσεις και αιτήματα για απόδοση ευθυνών, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει πιέσεις και περιορισμούς, ενώ η κυβέρνηση κατηγορεί ορισμένους αντιπάλους της για απόπειρες αποσταθεροποίησης. Η εκλογική αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και την κατεύθυνση της εξωτερικής της πολιτικής.

Βουλγαρία: Προεδρικές εκλογές με φόντο την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση

Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή και οι πολίτες της Βουλγαρίας, προκειμένου να εκλέξουν νέο πρόεδρο και αντιπρόεδρο της χώρας. Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχουν 27 ζεύγη υποψηφίων, ενώ περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Η προεκλογική αντιπαράθεση έχει επικεντρωθεί στις σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στις εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα και στις οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Η Ιλιάνα Γιότοβα και ο Αντρέι Γκιούροφ συγκαταλέγονται στα κεντρικά πρόσωπα της αναμέτρησης, εκπροσωπώντας διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικής διακυβέρνησης. Παρότι ο ρόλος του Βούλγαρου προέδρου είναι κυρίως θεσμικός, η θέση διαθέτει σημαντικές αρμοδιότητες και πολιτική επιρροή. Εάν δεν προκύψει νικητής από τον πρώτο γύρο, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική ψηφοφορία την 1η Νοεμβρίου.

Βραζιλία: Λούλα εναντίον Μπολσονάρου σε μία κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ευρώπη, η Βραζιλία ετοιμάζεται για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, σε μία αναμέτρηση που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα διεκδικεί την επανεκλογή του απέναντι στον Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Στον πρώτο γύρο, στις 4 Οκτωβρίου, ο Φλάβιο Μπολσονάρου συγκέντρωσε 47,03% των έγκυρων ψήφων, έναντι 45,16% του Λούλα, οδηγώντας τη χώρα σε επαναληπτική αναμέτρηση. Η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίστηκε από έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με επίκεντρο την οικονομία, τη δημόσια ασφάλεια, την κοινωνική πολιτική και τον διεθνή προσανατολισμό της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής. Το αποτέλεσμα της Κυριακής θα καθορίσει ποιος θα αναλάβει την προεδρία για την επόμενη τετραετία και θα επηρεάσει τις σχέσεις της Βραζιλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις.