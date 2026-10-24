Μάχες των διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, όπου φοιτητές πραγματοποιούν μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αυτή την στιγμή, η κατάσταση είναι χαοτική σε κεντρικούς δρόμους και στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο κτίριο και σε παράθυρα του υπουργείου παιδείας και τότε, η αστυνομία αντέδρασε με ρίψεις νερού και δακρυγόνα. Στην συνέχεια, αψηφώντας το νερό και τα δακρυγόνα, έβαλαν φωτιά σε κάδους τους οποίους χρησιμοποιούσαν ως οδόφραγμα, ενώ ομάδα νεαρών με κουκούλες πέταγαν πέτρες και εναντίον των ανδρών των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, οι οποίοι ύψωναν τις ασπίδες για να προστατευτούν από τον συνεχή πετροβολισμό. Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι «Ράμα παραιτήσου».

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κατευθύνονται προς τη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους, αλλά και προς την κεντρική πλατεία Τιράνων Σκεντέρ Μπέη, όπου μία άλλη ομάδα εκτόξευε μολότοφ και πέτρες εναντίον των πάνοπλων αστυνομικών και των οχημάτων ρίψης νερού υπό πίεση.

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Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Τα επεισόδια, καθώς η αστυνομία καταδιώκει τους φοιτητές, έχουν μεταφερθεί κοντά στο κέντρο. Στους δρόμους των Τιράνων βρίσκονται και εκατονταδες πολίτες που από το πρωί συμμετέχουν στα συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών και του Δημοκρατικού Κόμματος και χειροκροτούν τους φοιτητές,

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Μια ομάδα μασκοφόρων, πριν από λίγα λεπτά, έπειτα από μπαράζ μολότοφ κατάφερε να φτάσει στο γραφείο του πρωθυπουργού όπου εκεί, ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία, η οποία παρέταξε τα υπηρεσιακα αυτοκίνητα και 2 αυρες για να τους εμποδίσει, ενώ έγιναν και ρίψεις δακρυγόνων.

{https://x.com/FilteredZero/status/2113987351768977857}

{https://x.com/lavdrimlita/status/2113981923718533571}

Αντίδραση για την κατάσταση υπήρξε από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας των σοσιαλιστών Ταουλάντ Μπάλα, ο οποίος σε ανάρτηση του με εικόνες από τα επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας σχολιάζει: «Βροχή από πέτρες …να αποθανατίσει την εικόνα φωτογράφος. Την στιγμή που η Αστυνομία κάνει το καθήκον της, αυτή η εικόνα «σερβίρεται» στο κοινό ως βία κατά των διαδηλωτών».