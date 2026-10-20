Σκληραίνει την στάση του ο Έντι Ράμα.

Ένταση δημιουργήθηκε ξανά το απόγευμα της Τρίτης (20/10) έξω από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας όταν διαδηλωτές έφτασαν στο σημείο έχοντας ως «ασπίδα» καθηγητές και πανεπιστημιακούς.

Η πομπή δέχτηκε δακρυγόνα και ρίψεις νερού από ισχυρή αστυνομικη δύναμη που βρισκόταν στο σημείο, ενώ οι φοιτητές απάντησαν με πυροτεχνήματα Οι διαδηλωτές έφυγαν και κατευθύνθηκαν πάλι προς την κεντρική πλατεία και το πρωθυπουργικό Γραφείο του Έντι Ράμα.

Οι κινητοποιήσεις στην γείτονα χώρα συνεχίζονται για 8η ημέρα με φοιτητές, μαθητές και πανεπιστημιακούς να διεκδικούν την επίλυση των οικονομικών δυσκολιών τους, των προβλημάτων με τις πανεπιστημιακές υποδομές και τη στέγαση. Οι εντάσεις αφορούν και το αβέβαιο μέλλον λόγω της διαφθοράς με τους συμμετέχοντες να είναι αποφασισμένοι για περιταίρω κλιμάκωση.

Στο πλευρό τους βρίσκεται και το Συνδικάτο των εκπαιδευτικών της χώρας. Μάλιστα, ο επικεφαλής λέκτορας Sandër Kovaçi, κατά την ομιλία του στους διαμαρτυρόμενους φοιτητές,δήλωσε ότι υποστηρίζει τα αιτήματά τους.

«Υποστηρίζουμε τους φοιτητές μας. Συγκεντρωνόμαστε εδώ κάθε μέρα στις 10:00, ώστε να μπορούμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους φοιτητές κάθε μέρα. Αυτό θα συμβαίνει όσο είναι απαραίτητο. Κάθε μέρα στις 10:00 θα βρισκόμαστε μπροστά από το Πολυτεχνείο των Τιράνων», είπε μεταξύ άλλων.

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Σκληραίνει την στάση του ο Ράμα

Ο πρωθυπουργός Έντυ Ράμα, φαίνεται να σκληραίνει την στάση του και να τονίζει πως γονείς και μαθητές θα λογοδοτήσουν για τις καταστροφές, ενώ προειδοποίησε για μέτρα κατά των διαδηλωτών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μείωσης του ορίου ποινικής ευθύνης σε νέους κάτω των 16 ετών.

Ο Ράμα πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων όχι μόνο ποινικού, αλλά και διοικητικού χαρακτήρα, καθώς όπως τονίζει όποιος βλάπτει δημόσια και ιδιωτική περιουσία θα πρέπει να πληρώσει.

Ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας και πολιτικός αντίπαλος του Ράμα, Ιλίρ Μέτα, από την φυλακή όπου κρατείται κατηγορούμενος για διαφθορά, με ανάρτηση του στηρίζει φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς.

«Η διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών αποτελεί μια εξαιρετική επίδειξη κοινωνικής συνείδησης στο υψηλότερο επίπεδο! Ευχαριστούμε θερμά για το θάρρος, την αξιοπρέπεια και τη δυνατή φωνή των εκπαιδευτικών στην υπεράσπιση της Παιδείας, ενάντια στην άδειασμα των αμφιθεάτρων και τη δραματική μείωση του πληθυσμού της Αλβανίας από νέους. Ας στηρίξουμε εκπαιδευτικούς, μαθητές λυκείου, νέους και όλα τα παιδιά της Αλβανίας για μια ποιοτική και αξιοπρεπή εκπαίδευση, για μια προοδευτική πατρίδα μορφωμένων ανθρώπων. ΧΩΡΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΒΑΝΙΑ!»

Λόγω των επεισοδίων στην αλβανική πρωτεύουσα θα αναβληθεί ο Μαραθώνιος των Τιράνων, ο οποίος είχε προγραμματιστεί το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου.