Εκατοντάδες τραυματίες και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν την Κυριακή (18/10) στα Τίρανα, κατά την έκτη συνεχόμενη ημέρα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, επιθέσεις σε κτίρια και χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Παιδείας, με τραγούδια, τύμπανα και χορούς. Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού.

Στη συνέχεια, ομάδα διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς την κεντρική πλατεία, όπου επιτέθηκε στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, προκαλώντας ζημιές στα παράθυρα με πέτρες και λοστούς. Η αστυνομία επενέβη εκ νέου για να απομακρύνει το πλήθος.

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Γιατί διαδηλώνουν οι φοιτητές στην Αλβανία

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Τρίτη, με χιλιάδες πολίτες να διαμαρτύρονται για την κατάσταση των πανεπιστημίων, τα υψηλά δίδακτρα και την έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν επίσης κυβερνητική διαφθορά και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας, κατά τις πρώτες πέντε ημέρες των επεισοδίων τραυματίστηκαν 272 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 169 αστυνομικοί, 82 διαδηλωτές και 21 περαστικοί.

Παράλληλα, ο αρχηγός της αστυνομίας υπερασπίστηκε την εμπλοκή των ειδικών δυνάμεων RENEA, υποστηρίζοντας ότι οι Αρχές είχαν λάβει πληροφορία για παρουσία ενόπλων μεταξύ των διαδηλωτών.

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Ράμα: «Δεν αμφισβητείται η κυβέρνησή μου»

Ο Έντι Ράμα απέρριψε τα αιτήματα παραίτησής του, υποστηρίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θέτουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

«Δεν αμφισβητούμαι εγώ, δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση, δεν αμφισβητείται η κυβερνητική πλειοψηφία», δήλωσε μέσω Facebook, προσθέτοντας ότι διακυβεύεται η πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απαντώντας, ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του δεν συμβάλλουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας.

Έκκληση από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας

Παρέμβαση για την κατάσταση στη χώρα έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννης.

Μετά τη θεία λειτουργία, κάλεσε όσους λαμβάνουν αποφάσεις να ενεργήσουν με σύνεση και υπευθυνότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Αλβανία ανήκει σε όλους τους πολίτες της.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται.