Η αστυνομία της Γαλλίας έριξε περίπου 22.000 χειροβομβίδες δακρυγόνων στους διαδηλωτές την 17η Οκτωβρίου. Αυτό αναλογεί σε δύο δακρυγόνα κάθε τρία δευτερόλεπτα σε ένα διάστημα 10 και πλέον ωρών.

Σχεδόν 10.000 γυναίκες και νεαρά κορίτσια που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Οκτωβρίου στη Γαλλία κατάθεσαν πως παρουσίασαν διαταράξεις στον κύκλο της περιόδου τους.

Σύμφωνα με έρευνα του Guardian, άλλες παρουσίασαν αιμορραγίες και άλλες απέβαλαν μετά από ρίψεις δακρυγόνων από τη γαλλική αστυνομία. Για τρία χρόνια, η Naïma Di Piero είπε ότι μετά βίας είχε περίοδο. Η 46χρονης, που μίλησε στον Guardian, είχε ενδομητρίωση και λάμβανε αντισυλληπτικό χάπι για να διορθώσει τον κύκλο της περιόδου της. Αλλά δύο ημέρες μετά την έκθεσή της σε δακρυγόνα από την αστυνομία, στις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου άρχισε να αιμορραγεί πάρα πολύ.

Η γαλλική αστυνομία έριξε περίπου 22.000 χειροβομβίδες δακρυγόνων στους διαδηλωτές την 17η Οκτωβρίου. Αυτό αναλογεί σε δύο δακρυγόνα κάθε τρία δευτερόλεπτα σε ένα διάστημα 10 και πλέον ωρών. Ακτιβιστές και ερευνητές υγείας τώρα εκφράζουν φόβους ότι δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και νεαρά κορίτσια μπορεί να υπέστησαν ζημιά άμεση ή μακροπρόθεσμη στην αναπαραγωγική τους υγεία από την έντονη έκθεση στα δακρυγόνα.

Για 10 ημέρες, όπως δήλωσε η Di Piero, είχε έντονη αιμορραγία, και χρειαζόταν να αλλάζει τη σερβιέτα της πολλές φορές την ημέρα. Μετά ήρθαν οι θρόμβοι αίματος και οι εξουθενωτικές κράμπες. Έκτοτε, ο πόνος διαταράσσει τον ύπνο της, αναγκάζοντάς την να βασίζεται σε παυσίπονα και σε μια θερμοφόρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο κουρασμένη. Φορώ μαντίλι στο κεφάλι, επειδή χάνω και τα μαλλιά μου» δήλωσε. Στην αρχή όπως είπε, δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε στο σώμα της. Αλλά μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου χιλιάδες γυναίκες σε όλη τη Γαλλία ανέφεραν αντίστοιχα συμπτώματα μετά την έκθεση σε δακρυγόνα, στις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Αν και υπάρχουν ελάχιστες επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την έκθεση σε δακρυγόνα με την υγεία μιας γυναίκας, με το μεγαλύτερο μέρος της μικρής ποσότητας προηγούμενων ερευνών να έχει γίνει σε στρατιωτικό περιβάλλον με υγιείς άνδρες, υπήρξαν αναφορές πως η περίοδος γυναικών έχει επηρεαστεί από την χρήση δακρυγόνων σε διαδηλώσεις το 2019 στο Χονκ Κονγκ και κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του κινήματος Black Lives Matter στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί στη Γάζα και τις διαμαρτυρίες για τη μετανάστευση το 2024 και το 2025.

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Το 94% ανέφερε γυναικολογικά συμπτώματα

Μετά τις διαδηλώσεις στη Γαλλία το φθινόπωρο, η φεμινιστική συλλογικότητα «Lacrymos de Sang», η οποία ιδρύθηκε με σκοπό τη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων των δακρυγόνων στο αναπαραγωγικό σύστημα, συγκέντρωσε τις μαρτυρίες περισσότερων από 9.200 γυναικών και κοριτσιών, μεταξύ των οποίων και μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανέφεραν ότι εκτέθηκαν σε δακρυγόνα. Από αυτές, το 94% ανέφερε γυναικολογικά συμπτώματα.

Τα συμπτώματα κυμαίνονταν από ισχυρές κράμπες κατά την ούρηση ως ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία και χάσιμο περιόδου. Ορισμένες από τις γυναίκες ανέφεραν τόσο έντονο πόνο που ήταν αδύνατο ακόμα και να περπατήσουν ή να πάνε στη δουλειά τους. Άλλες ανέφεραν αιμορραγία που διήρκησε εβδομάδες.

Δύο γυναίκες δήλωσαν πως αναγκάστηκαν να νοσηλευτούν με αναιμία μετά από έντονη αιμορραγία. Ορισμένες ανέφεραν αιμορραγία παρόλο που δεν είχαν πλέον έμμηνο ρύση, συμπεριλαμβανομένων γυναικών που είχαν περάσει την εμμηνόπαυση, λάμβαναν ορμονική αντισύλληψη ή υποβάλλονταν σε θεραπεία με τεστοστερόνη.

Μαρτυρίες για αποβολές

Η Lacrymos de Sang έχει συλλέξει πλήθος καταθέσεων και για αποβολές. Από τις 47 εγκύους που ανταποκρίθηκαν και δήλωσαν πως είχαν εκτεθεί σε δακρυγόνα οι 15 δήλωσαν ότι απέβαλαν, οι 17 μίλησαν για συσπάσεις, πόνο και αιμορραγία ενώ δύο είπαν ότι χρειάστηκαν επείγουσα γυναικολογική φροντίδα. Σε μια μαρτυρία, μια γυναίκα περιέγραψε ότι εκτέθηκε σε δακρυγόνα ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της. Το αέριο παρέμεινε στο πρόσωπό της για αρκετά λεπτά, όπως αναφέρει, με αποτέλεσμα να υποστεί έντονους εμετούς και σοβαρή αιμορραγία. «Ένιωθα σαν να ουρούσα. Έχασα το μωρό μου έπειτα από επτά μήνες εγκυμοσύνης» δήλωσε.

«Το άγχος μπορεί να διαταράξει την έμμηνο ρύση, αλλά δεν μπορεί να αιτιολογήσει την έντονη αιμορραγία σε ανθρώπους που έχουν περάσει την εμμηνόπαυση, ούτε αποτελεί παράγοντα αποβολής» δήλωσε η Solène Rougeux, ιατρική ερευνήτρια στην νευροενδοκρινολογία, που συμμετείχε στην συλλογή των μαρτυριών της Lacrymos de Sang .

Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να σημαίνει η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε δακρυγόνα για την αναπαραγωγική υγεία σε βάθος χρόνου, είπε η ιδρύτρια της συλλογικότητας, Eva-Luna Tholance.

Μεγάλο μέρος της τοξικολογικής έρευνας σχετικά με το 2-χλωροβενζυλιδενο-μαλονονιτρίλιο (CS), τον χημικό ερεθιστικό παράγοντα που χρησιμοποιείται συνήθως στα δακρυγόνα, χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 και διεξήχθη σε αρσενικά ζώα. Υπάρχουν μόνο δύο δημοσιευμένες μελέτες, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση, σχετικά με τις διαταραχές του εμμηνορροϊκού κύκλου μετά από έκθεση σε δακρυγόνα. Αν και καμία από τις δύο δεν τεκμηρίωσε αιτιώδη συνάφεια, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει διάφορους πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων το CS θα μπορούσε να επηρεάσει την αναπαραγωγική υγεία.

Η dr Maha Eid, μαιευτήρας- γυναικολόγος στο τμήμα επειγόντων της γυναικολογικής κλινικής του Παρισιού, Port-Royal δήλωσε πως «Αυτό που ήδη γνωρίζουμε είναι ότι, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της έκθεσης, το CS μπορεί να ενεργοποιήσει τους υποδοχείς TRPA1, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εντοπίζονται στο ενδομήτριο. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει συσπάσεις της μήτρας, εγκυμονώντας κινδύνους κατά τα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης».

Δεν εντοπίσαμε τίποτα, απαντά το υπουργείο Εσωτερικών

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez δήλωσε στις 2 Νοεμβρίου σε κοινοβουλευτική ακρόαση πως κυβέρνηση διεξήγαγε τη δική της έρευνα το 2021 και 2022 και δεν εντόπισε ενδείξεις για συγκεκριμένους κινδύνους για την υγεία από την έκθεση σε δακρυγόνα και, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να ανασταλεί η χρήση τους. Καμία από τις δύο μελέτες δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ωστόσο.

«Έχουν διατυπωθεί υποθέσεις για πιθανές επιδράσεις μεταβολιτών που παράγονται κατά τη διάσπαση του αερίου CS στον οργανισμό, ωστόσο αυτές δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο το στρες είναι γνωστό πως προκαλεί διαταραχές», δήλωσε στον Guardian εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ωστόσο, ερευνητές στον τομέα της υγείας αμφισβητούν κατά πόσον τα ευρήματα μελετών που διεξήχθησαν σε αστυνομικούς μπορούν να γενικευτούν και να εφαρμοστούν σε παιδιά και εφήβους, πολλοί εκ των οποίων εκτέθηκαν σε δακρυγόνα κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Για τον Rohini Haar, γιατρό στην ένωση «Physicians for Human Rights» η ζημιά που προκαλείται από δακρυγόνα είναι αναμφίβολη. «Μέρος του σχεδίου του όπλου αυτού είναι να προκαλεί τέτοιο πόνο στον άνθρωπο που τον αναγκάζει να απομακρυνθεί από το πλήθος. Υπάρχει μια αποθαρρυντική επίδραση στα δικαιώματά στην ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι».