Πάρτι εκατομμυρίων με εικονικές διανυκτερεύσεις – Στα χέρια της ΕΛΑΣ δύο εγκληματικές ομάδες, 21 συλλήψεις, ανάμεσά τους αστυνομικοί, λιμενικός και στρατιωτικοί.

Μια μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με συνολική οικονομική ζημία που ξεπερνά τα 12,6 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, εξαρθρώνοντας δύο εγκληματικές ομάδες που κατόπιν αμοιβής εξέδιδαν αποδείξεις «εικονικής» διαμονής σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι μετακινούνταν, για υπηρεσιακούς λόγους εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους, με έξοδα του Δημοσίου.

Συνολικά συνελήφθησαν 21 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις αστυνομικοί, ένας λιμενικός και δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 φερόμενα ως μέλη των οργανώσεων, καθώς και 1.309 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι που φέρονται να έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 24η Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης, συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, καθώς και αστυνομικός, στρατιωτικός και λιμενικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -16- μέλη, που κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα (συμμορία) και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος. Παράλληλα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμη 3 αστυνομικοί και υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται -1.309- ταυτοποιημένοι ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, που κατηγορούνται για απάτη, σε βαθμό πλημμελήματος.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι καταγγελίες που «ξεσκέπασαν» τη δράση των δύο κυκλωμάτων Προηγήθηκαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις για τη μετακίνησή τους, προσκόμιζαν «εικονικές» αποδείξεις από ξενοδοχεία που δήθεν διέμεναν. Ακολούθησε διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη δύο επιχειρησιακά δομημένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δρούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Όπως προέκυψε, τα μέλη των ομάδων, από απροσδιόριστο μέχρι στιγμής χρόνο, είχαν συστήσει και διαχειρίζονταν εταιρείες, μέσω των οποίων μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εικονικά καταλύματα. Μέσω αυτών, εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής, έναντι αμοιβής, σε ενδιαφερόμενους μετακινούμενους υπαλλήλους, προκειμένου αυτοί να προσκομίσουν τα παραστατικά στις Υπηρεσίες τους και να λάβουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη διαμονή.

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Το μεγάλο κόλπο με τις πλαστές αποδείξεις: Από τις ανύπαρκτες διαμονές στα εκατομμύρια

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις «εικονικής» διαμονής, στις οποίες αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους. Μάλιστα, ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, το αναγραφόμενο στις αποδείξεις χρηματικό ποσό ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε πράγματι καταβληθεί.

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας των εγκληματικών ομάδων είναι το γεγονός ότι, μέσω των εταιρειών της πρώτης ομάδας, είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερες από 173 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ορισμένες από τις οποίες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου επιφάνειας μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, βάσει των εκδοθέντων παραστατικών, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα. Από τις έως τώρα έρευνες προέκυψε ότι τουλάχιστον 1.309 ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών, προκαλώντας συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Όπως αποδείχθηκε οι ένστολοι αγόραζαν τα πλαστά παραστατικά, τα κατέθεταν στις υπηρεσίες τους και εισέπρατταν κανονικά από το Δημόσιο ολόκληρη την αποζημίωση για διανυκτερεύσεις που δεν έκαναν ποτέ, ενώ το κύκλωμα κρατούσε τη δική του προμήθεια για κάθε απόδειξη που έκοβε.

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Ειδικότερα, από την παράνομη δράση της πρώτης εγκληματικής ομάδας, προέκυψε ζημία στο δημόσιο ύψους 2.840.000 ευρώ, ενώ από τη δράση της έτερης προέκυψε ζημία ύψους 9.520.000 ευρώ.

Παράλληλα με τη δράση των ανωτέρω ομάδων, προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός αποδείξεων έχουν εκδοθεί από 9 εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους», καθώς και από έτερες εταιρείες με κοινή έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 225.000 και 89.600 ευρώ, αντίστοιχα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 418.270 ευρώ, από τα οποία τα 328.375 ευρώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε οικία συλληφθείσας, πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και σφραγίδων εταιρειών, δύο μηχανήματα POS, πλήθος σημειώσεων με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά, 4 οχήματα, μικροποσότητα ναρκωτικών και κυνηγετικό όπλο.

Επίσης, εντοπίστηκαν αποδείξεις ανάληψης μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών, οι τέσσερις εκ των οποίων εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των 2.400.000 ευρώ, για τη διερεύνηση της προέλευσης των οποίων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Για τις περιπτώσεις κατοχής του κυνηγετικού όπλου και των ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκαν δύο αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος ισάριθμων μελών των εγκληματικών ομάδων. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Τα ηγετικά πρόσωπα των δύο κυκλωμάτων

Στην πρώτη εγκληματική οργάνωση, με έδρα την Αθήνα, ως κεντρικό πρόσωπο αναφέρεται ένας άνδρας με το όνομα «Γιώργος», ο οποίος φέρεται να έκλεινε ραντεβού ακόμη και έξω από τη ΓΑΔΑ, παραδίδοντας ονομαστικούς φακέλους με αποδείξεις στους ενδιαφερόμενους. Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, με δράση σε Ιωάννινα και Αθήνα, αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε αστυνομικός και πρώην συνδικαλιστής, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα. Στενή συνεργάτιδά του, με καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση, φέρεται να ήταν λογίστρια με το όνομα «Μαρκέλλα», μέσω του γραφείου της οποίας προμηθεύονταν οι εμπλεκόμενοι ένστολοι τα εικονικά παραστατικά.Οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις των «Αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, ωστόσο η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Δίωξη για κακούργημα σε 16, στο Στρατοδικείο 4

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 16 εκ των συλληφθέντων για τη νέα υπόθεση απάτης, αυτή τη φορά με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο άνω των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι 16 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για:

Διεύθυνση, συγκρότηση κι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του δημοσίου κατ’ εξακολούθηση

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και παραπέμφθηκαν στο Στρατοδικείο.