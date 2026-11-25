Απάτη 12 εκατομμυρίων από ένστολους στο Δημόσιο – Εξέδιδαν εικονικές αποδείξεις διαμονής για υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Την πόρτα της δικαιοσύνης αναμένεται να περάσουν σήμερα οι 21 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και 7 ένστολοι, από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση των «Αδιάφθορων» της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να εξαπατούσαν το Δημόσιο, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών αποζημιώσεων για εκτός έδρας μετακινήσεις.

Η υπόθεση, που σύμφωνα με πληροφορίες αποτελούσε εδώ και καιρό «κοινό μυστικό» στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ., ερευνάται από το Εσωτερικών Υποθέσεων τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως, ενώ οι μετακινήσεις των εμπλεκομένων εμφανίζονταν ως πραγματικές, αλλά τα παραστατικά που προσκομίζονταν για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων ήταν σε πολλές περιπτώσεις εικονικά.

Στη δικογραφία φέρονται να εμπλέκονται συνολικά περισσότερα από 1.250 άτομα, μεταξύ των οποίων ένστολοι από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Αστυνομία, το Λιμενικό, άλλων δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 21 άτομα, εκ των οποίων επτά ένστολοι. Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 400.000 ευρώ, καθώς και πλήθος πειστηρίων, μεταξύ των οποίων εικονικές αποδείξεις, χειρόγραφες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και οχήματα.

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Πώς τα δύο κυκλώματα καρπώνονταν τα κέρδη

Ο τρόπος δράσης των δύο οργανώσεων βασιζόταν στην προμήθεια εικονικών παραστατικών για μετακινήσεις εκτός έδρας, τα οποία οι εμπλεκόμενοι προσκόμιζαν στις υπηρεσίες τους, προκειμένου να εισπράττουν αποζημιώσεις από το Δημόσιο για έξοδα που δεν είχαν πραγματοποιήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη των κυκλωμάτων εξασφάλιζαν αποδείξεις από υπαρκτά καταλύματα, μέσω εταιρειών που φέρονται να διαχειρίζονταν ιδιώτες και αρχηγικά μέλη, χωρίς ωστόσο οι δικαιούχοι να έχουν διαμείνει ποτέ σε αυτά. Παράλληλα, χρησιμοποιούνταν παραστατικά από ανύπαρκτα καταλύματα και εταιρείες, προκειμένου να εμφανίζονται ως πραγματικά τα έξοδα των μετακινήσεων.

Στην πρώτη εγκληματική οργάνωση, με έδρα την Αθήνα, ως κεντρικό πρόσωπο αναφέρεται ένας άνδρας με το όνομα «Γιώργος», ο οποίος φέρεται να έκλεινε ραντεβού ακόμη και έξω από τη ΓΑΔΑ, παραδίδοντας ονομαστικούς φακέλους με αποδείξεις στους ενδιαφερόμενους.

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, με δράση σε Ιωάννινα και Αθήνα, αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε αστυνομικός και πρώην συνδικαλιστής, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα. Στενή συνεργάτιδά του, με καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση, φέρεται να ήταν λογίστρια με το όνομα «Μαρκέλλα», μέσω του γραφείου της οποίας προμηθεύονταν οι εμπλεκόμενοι ένστολοι τα εικονικά παραστατικά.

Οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις των «Αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, ωστόσο η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν το εύρος της δράσης των δύο οργανώσεων, αλλά και να διερευνούν την πιθανή εμπλοκή επιπλέον ενστόλων, δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος λειτουργίας των κυκλωμάτων και να εντοπιστούν όλοι όσοι ενδεχομένως συμμετείχαν στην υπόθεση.