Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και καταλογισμούς προσδοκά να εισπράξει το Δημόσιο το 2027, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να προέρχεται από φορολογικές κυρώσεις και προσαυξήσεις.

Ολοένα και μεγαλύτερες εισπράξεις από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και καταλογισμούς εγγράφει η κυβέρνηση στον κρατικό προϋπολογισμό, ενισχύοντας τις προσδοκίες της για έσοδα από την επιβολή κυρώσεων σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2027, οι σχετικές εισπράξεις αναμένεται να ανέλθουν σε 1,235 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 133 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2025 και κατά 104 εκατ. ευρώ έναντι του 2026.

Η διαρκής αύξηση των συγκεκριμένων εσόδων αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδει το οικονομικό επιτελείο στον εισπρακτικό μηχανισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν τα φορολογικά πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, από τα οποία το Δημόσιο προσδοκά να εισπράξει 962 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί σχεδόν στο 78% των συνολικών προβλεπόμενων εσόδων από πρόστιμα, καταγράφοντας αύξηση άνω του 10% σε σχέση με το 2026.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρώσεις για φοροδιαφυγή, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και προσαυξήσεις λόγω μη έγκαιρης εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

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Από πού θα προέλθουν οι εισπράξεις

Πέραν των φορολογικών προστίμων, ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 28 εκατ. ευρώ από τελωνειακές παραβάσεις και προσαυξήσεις, καθώς και 56 εκατ. ευρώ από καταλογισμούς σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στα 189 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι εισπράξεις από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές. Ειδικότερα, προβλέπονται έσοδα 41 εκατ. ευρώ από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων, 20 εκατ. ευρώ από ποινές που επιβάλλουν τα ποινικά δικαστήρια, 11 εκατ. ευρώ από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και 8 εκατ. ευρώ από λιμενικές παραβάσεις.

Τέλος, το Δημόσιο προσδοκά να εισπράξει 6 εκατ. ευρώ από ελλείψεις θέσεων στάθμευσης σε κτίρια, 4 εκατ. ευρώ από πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα και 75 εκατ. ευρώ από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές. Στις προβλεπόμενες εισπράξεις περιλαμβάνονται επίσης έσοδα από πρόστιμα του Πράσινου και του Γαλάζιου Ταμείου.