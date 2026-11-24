Αλλαγή του σκηνικού του καιρού το Σαββατοκύριακο βλέπει ο Τάσος Αρνιακός.

Λιακάδα περιμένουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγα σύννεφα και λίγες βροχές αναμένονται τοπικά στα ανατολικά και νότια τμήματα και κρύο στη βόρεια Ελλάδα.

Έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες στα χιονοδρομικά της χώρας και το χιόνι το περιμένουμε από Πέμπτη και μετά.

Οι άνεμοι νοτιάδες έως 7 μποφόρ και μετά θα στραφούν σε βοριοδυτικούς.

Η θερμοκρασία από 13 έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως και 18 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε τσουχτερό κρύο με μέγιστη θερμοκρασία αργά το απόγευμα τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Από αύριο περιμένουμε να αρχίσει να βαραίνει σιγά σιγά ο καιρός από το απόγευμα . Από την Πέμπτη και μετά περιμένουμε τα πράγματα να είναι πιο δύσκολα με βροχές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, που την Κυριακή θα θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Θα βρέξει και στην Αττική, με το Σάββατο να αποτελεί την πιο βροχερή ημέρα για τον νομό. Θα έχουμε αρκετές βροχές και κρύο.

Σιγά σιγά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει 8 με 10 βαθμούς Κελσίου.

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