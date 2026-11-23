Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό προς το τέλος της εβδομάδας.

«Επιστρατεύουμε τα μπουφάν από αύριο», προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, επισημαίνοντας ότι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, με το κρύο να γίνεται πιο αισθητό σε αρκετές περιοχές της χώρας και ο παγετός να δίνει την θέση του στις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του ALPHA αλλάζει άρδην το σκηνικό του καιρού με το κρύο να κάνει σταδιακά την εμφάνισή του και τις θερμοκρασίες να υποχωρούν σε αρκετές περιοχές της χώρας ιδίως στα βόρεια της χώρας. Μάλιστα δεν αποκλείει ακόμη και το ενδεχόμενο εκδήλωσης χιονοκακοκαιρίας στα τέλη της εβδομάδας καθώς η «βουτιά» του υδραργύρου θα είναι απότομη και η ψυχρή εισβολή θα συνοδευτεί από έντονα χειμερινές συνθήκες. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς η εξέλιξη των καιρικών συστημάτων θα καθορίσει εάν το ψυχρό σκηνικό θα αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση.

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου για την πορεία του κρύου

Με συννεφιά στις περισσότερες περιοχές της χώρας και πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών θα κυλήσει η Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου. Ειδικότερα, λίγες τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα δυτικά της Στερεάς Ελλάδας, στα κεντρικά και νότια Επτάνησα, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα δεν αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα φτάσει:

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Στους 12-13 βαθμούς στα βόρεια.

Στους 10 βαθμούς στη Θράκη.

Στους 16-21 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Στους 19 βαθμούς στα Επτάνησα.

Στους 17-22 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο ουρανός θα είναι σχεδόν αίθριος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από τους 4 βαθμούς νωρίς το πρωί και θα φτάσει τους 12 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα βόρεια ηπειρωτικά από την Τετάρτη, ενώ βροχές προβλέπονται κυρίως στα βορειοδυτικά. Δεν αποκλείονται μάλιστα πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς, από τον βορρά προς τον νότο, ενώ οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε νοτιάδες.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στα βορειοδυτικά την Πέμπτη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινότερα τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει μικρή βελτίωση ως προς τη θερμοκρασία, η οποία θα κινηθεί στους 17-20 βαθμούς. Ωστόσο, βροχές αναμένονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της επικράτειας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, με ένταση έως 5-6 μποφόρ.