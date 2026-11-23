Η Αγγλία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου γυναικών το 2035. πρόκειται για το πρώτο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί επί βρετανικού εδάφους από το τουρνουά ανδρών του 1966.
Επίσης, η FIFA ανέθεσε το Μουντιάλ γυναικών 2031 σε Μεξικό, ΗΠΑ, Κόστα Ρίκα και Τζαμάικα. Αυτό θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών με 48 ομάδες.
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Η Αγγλία είχε διεκδικήσει τα Μουντιάλ ανδρών 2006 και 2018, χωρίς επιτυχία, ενώ εγκαταλείφθηκε το σχέδιο να διεκδικήσουν η Βρετανία και η Ιρλανδία την αντίστοιχη διοργάνωση του 2030. Ωστόσο, η Αγγλία φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών το 2022, το οποίο και κατέκτησε. Αυτή τη φορά, η Αγγλία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία ήταν οι μόνες που διεκδικούσαν- από κοινού- το Μουντιάλ γυναικών 2035
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Με πληροφορίες από ΒΒC