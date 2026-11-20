Σύμφωνα με το Athletic, το YouTube δεν έκανε προσφορά για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Η προθεσμία για τα αμερικανικά τηλεοπτικά δικαιώματα των επόμενων δύο Μουντιάλ- 2030 και 2034- εξέπνευσε την Πέμπτη και το YouTube δεν υπέβαλε προσφορά, σύμφωνα με το Athletic.

Η πλατφόρμα επέλεξε να μη συμμετάσχει στον διαγωνισμό για τα αμερικανικά τηλεοπτικά δικαιώματα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, σύμφωνα με πηγή του Athletic, παρά τις πληροφορίες που υπήρχαν ότι επρόκειτο να τα διεκδικήσει.

Ποιοι δεν διεκδικούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Δεν είναι μόνο το YouTube. To ESPN και η Skydance (CBS, TNT Sports, Paramount+ και HBO Max) είναι ανάμεσα στους μεγάλους «παίκτες» που επέλεξαν να μη διεκδικήσουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2030- που θα διεξαχθεί σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία- και του 2034, το οποίο θα φιλοξενήσει η Σαουδική Αραβία.

Επίσης, το Telemundo του NBC Universal- που έδειξε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026- δεν θα διεκδικήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για μεταδόσεις στα ισπανικά στις ΗΠΑ.

Διεκδικητές το Fox και το Netflix

Το Fox θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα αμερικανικά τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία αναμένεται να διεκδικήσει και το Netflix. Ήδη, η πλατφόρμα streaming έχει εξασφαλίσει τα ισπανικά τηλεοπτικά δικαιώματα για το Μουντιάλ 2030. Εξάλλου, το Netflix έχει τα δικαιώματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών του 2027 και 2031.