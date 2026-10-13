Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, το Netflix απέκτησε δικαιώματα και του Μουντιάλ ανδρών.

Το Netflix εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το Μουντιάλ 2030 στην Ισπανία, η οποία μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση.

Η πλατφόρμα streaming ήδη είχε αποκτήσει τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα για το Μουντιάλ γυναικών του 2027 και του 2031, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνει συμφωνία προκειμένου να μεταδώσει το Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών.

Στο Μουντιάλ 2030 αναμένεται να συμμετάσχουν 48 ομάδες και το Netflix εξασφάλισε τα δικαιώματα προκειμένου να μεταδώσει και τα 104 ματς της διοργάνωσης για το τηλεοπτικό κοινό της Ισπανίας.

Προηγήθηκε η συμφωνία της πλατφόρμας με την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, για το «FIFA World Cup Launch Edition», το vigeo game που κυκλοφόρησε την ημέρα της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ένα ματς κάθε αγωνιστικής θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στην Ισπανία, ανακοίνωσε το Netflix. Επίσης, ένα πακέτο αναμετρήσεων, ανάμεσά τους κάθε ματς της Ισπανίας, οι ημιτελικοί και ο τελικός, θα είναι διαθέσιμο για μετάδοση δωρεάν σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.