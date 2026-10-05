O χρόνος μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Μπεν Άφλεκ. Το «Animals» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου και όπως παραδέχεται ο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης, έχει χρησιμοποιήσει τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στο νέο του φιλμ, χωρίς όμως να αποκαλύπτει σε ποια (αρκετά) σημεία.
Παράλληλα, μια διάσημη ηθοποιός δολοφονείται στο Netflix στις 7/10, ανοίγοντας το «κουτί της Πανδώρας» και ο κορυφαίος κωμικός Μάρτιν Μαλ «επιστρέφει» με ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ γεμάτο διάσημους αστέρες.
Σειρές του Netflix
Το Χωριό της Αγάπης: Σεζόν 3 (Love Village: Season 3)
06/10/2026
Στους πρόποδες του Όρους Φούτζι, μια νέα ομάδα αξιαγάπητα αδέξιων ενηλίκων γελά, κλαίει, συγκρούεται, τα αποκαλύπτει όλα και αναζητά τον τελευταίο της έρωτα.
{https://youtu.be/G38v3HiSuQM?si=Q06_MnI5OixV9zKR}
Μέσα στον Κύκλο (Inside The Circle)
07/10/2026
Η δολοφονία μιας διάσημης ηθοποιού ανοίγει ένα κουτί της Πανδώρας με μυστικά και κατασκοπεία, απειλώντας να καταστρέψει τέσσερις παιδικούς φίλους που είναι στο επίκεντρο.
{https://youtu.be/OzS03e7GK6E?si=9uQ7EBb64ZmiR6wA}
Below
08/10/2026
Όταν ένα θαλάσσιο πλάσμα αρχίζει να τρομοκρατεί μια παραθαλάσσια πόλη, ένας ψαράς πρέπει να αγωνιστεί για να προστατεύσει την οικογένεια και την κοινότητά του.
{https://youtu.be/U57CNxSgoss?si=pZGWcxq0ixV1VBrc}
Is It Cake? Χάλοουιν: Σεζόν 2 (Is It Cake? Halloween: Season 2)
09/10/2026
Έξι ταλαντούχοι ζαχαροπλάστες δοκιμάζουν τις ικανότητές τους, φτιάχνοντας λιχουδιές για το Χάλοουιν που θα ξεγελάσουν τους κριτές και θα τους χαρίσουν το μεγάλο έπαθλο.
{https://youtu.be/36roMx1mfvQ?si=BGiHovucQygh2vL9}
Φορτισμένος Έρωτας (Take Charge of My Heart)
09/10/2026
Ένας κληρονόμος με τεχνητή καρδιά γνωρίζει μια γυναίκα που παράγει πραγματικό ρεύμα. Το συμβόλαιό τους μπορεί να ανάψει την μπαταρία του – ή κάτι ανάμεσά τους.
{https://youtu.be/Hotu8dydii4?si=BeyffZ7k5ks8MlZ8}
100 Μέρες Απάτης (100 Days of Deception)
10/10/2026
Μια πορτοφολού που ονειρεύεται την ελευθερία αναλαμβάνει την πιο επικίνδυνη αποστολή: να διεισδύσει στην ιαπωνική αποικιακή κυβέρνηση και να υποκλέψει πολύτιμα μυστικά.
{https://youtu.be/P0ElxnFyfXY?si=-rErmHhqXZGR1sHd}
Ταινίες του Netflix
Λιγότερο Ξένος (Less of a Stranger)
07/10/2026
Ως φρόντμαν του πολωνικού ροκ συγκροτήματος Lady Pank, ο Γιαν Μπορισέβιτς διαμόρφωσε μια γενιά με τη μουσική του, ενώ οι οικογενειακές τραγωδίες διαμόρφωσαν τον ίδιο.
{https://youtu.be/jx0RiYbSuuc?si=XP6tan1nIqYv76Dh}
Animals
09/10/2026
Όταν ο γιος τους πέφτει θύμα απαγωγής, ένας υποψήφιος δήμαρχος του L.A. κι η γυναίκα του αγωνίζονται να βρουν τα λύτρα και κάνουν επιλογές που απειλούν τον κόσμο τους.
{https://youtu.be/mlBfQJ8oxB0?si=yMiJrD71E8ZaeF5s}
Ντοκιμαντέρ του Netflix
Ποιος Είναι ο Μάρτιν Μαλ; (Who Is Martin Mull?)
07/10/2026
Ήταν ένας κορυφαίος κωμικός — κι όμως, αυτό δεν ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο του. Ανακαλύψτε το καλλιτεχνικό πάθος της ζωής του Μάρτιν Μαλ σ' ένα ντοκιμαντέρ γεμάτο σταρ.
{https://youtu.be/rb36KAQXIqw?si=5Vu9YKG7apxxNR2W}
Netflix Live Events
WWE Money in the Bank: Season 17: 2026 (Beat Luke Littler)
11/10/2026
Οι Superstars ανεβαίνουν τη σκάλα που οδηγεί στη δόξα του WWE για το πολυπόθητο συμβόλαιο Money in the Bank και μια ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν παγκόσμιο τίτλο.
Netflix Comedy Special
Mojo Brookzz: I Know You Lying
06/10/2026
Ο Mojo Brookzz τα βάζει με ιδιόρρυθμους συντρόφους, την τρελή κουλτούρα του BBL και το μεγάλο δώρο της ανιψιάς του για το κάμινγκ άουτ της, στο πρώτο του σόου στο Netflix.
Netflix K&F Series
Ακαδημία Μονόκερων: Τα Μυστικά Αποκαλύπτονται: Κεφάλαιο 2 (Unicorn Academy: Secrets Revealed: Chapter 2)
08/10/2026
Όταν παράξενα γεγονότα απειλούν την Ακαδημία Μονόκερων, τα Ζαφείρια βρίσκουν απρόσμενους συμμάχους για να ξεσκεπάσουν τα μυστικά ενός μαγευτικού θρύλου.
Μην χάσετε επίσης
06/10/2026
My Hero Academia: Vigilantes: Season 1
My Hero Academia: Vigilantes: Season 2
07/10/2026
Αξέχαστη Unforgettable: Season 1
08/10/2026
Μη Σβήσεις το Φως Lights Out
Το Αστέρι του Βορρά The Golden Compass
Epic - First Semester
09/10/2026
Κραυγή Αγωνίας Scream