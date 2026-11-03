Από το Peacock, στο Netflix από τις 17 Νοεμβρίου.

To Obsession (Εμμονή), η ταινία τρόμου του Κάρι Μπάρκερ που έκανε θραύση φέτος στις κινηματογραφικές αίθουσες του πλανήτη, αλλάζει πλατφόρμα streaming, με το Netflix να είναι ο επόμενος σταθμός της.



Η κίνηση αυτή φέρνει την ερμηνεία της Ίντι Ναβαρέτι σε ένα νέο κοινό, ακριβώς τη στιγμή που ο πορεία της στα βραβεία μπαίνει στην τελικη ευθεία.



Όπως έγινε γνωστό, μετά το Peacock η ταινία θα προβάλλεται στο Netflix από τις 17 Νοεμβρίου.

Η Focus Features, επίσημος διανομέας της ταινίας, φέρεται να προωθεί την υποψηφιότητα της Ναβαρέτι για Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία και του Μπάρκερ για Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο. Το στούντιο επίσης προωθεί την ταινία σε άλλες 14 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών είναι η Καλύτερη Ταινία, ο Καλύτερος Σκηνοθέτης για τον Μπάρκερ και ο Καλύτερος Ηθοποιός για τον Μάικλ Τζόνστον. Η Μέγκαν Λόουλες προωθείται για μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Β' Γυνακείου Ρόλου, ενώ οι Κούπερ Τόμλινσον και Άντι Ρίχτερ προωθούνται για την κατηγορία του Β' Ανδρικού Ρόλου.

{https://youtu.be/W8Ebn8H-9oo?si=EI6Rh-NtbnHL2xCw}



Το Netflix αναμένεται να συντελέσει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια, την στιγμή που ο Μπάρκερ σχεδιάζει να κυκλοφορήσει και μια εκτενή έκδοση του Obsession, με κομμένες σκηνές.



Θυμίζουμε ότι η ταινία του Μπάρκερ κόστισε μόνο 750.000 δολάρια και έκανε πρεμιέρα πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025, όπου οι αγοραστές έδωσαν μάχη για να την αποκτήσουν. Η Focus Features κέρδισε τελικά την κούρσα, πληρώνοντας περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει τα παγκόσμια δικαιώματα.



Το στούντιο κυκλοφόρησε το Obsession στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Μαΐου, και κέρδισε 17,1 εκατομμύρια δολάρια μόλις το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του. Και ενώ οι περισσότερες ταινίες χάνουν δυναμική μετά το άνοιγμα, το Obession πέτυχε το αντίθετο, αποφέροντας πολλά περισσότερα κέρδη σε κάθε ένα από τα επόμενα τέσσερα Σαββατοκύριακά του από ό,τι στην πρεμιέρα του.



Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το R-rated θρίλερ, τερμάτισε την πορεία του στις αίθουσες τον Αύγουστο, με κέρδη που αγγίζουν τα 263,4 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και σχεδόν 257,8 εκατομμύρια δολάρια στο υπόλοιπο κόσμο, αυτό μεταφράζεται σε 521,2 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.