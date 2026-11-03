Στη δέσμευση της περιουσίας όλων των κατηγορουμένων για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και των υπολοίπων κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης εκατομμυρίων ευρώ, μέσω δωρεών και εράνων τα οποία προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες αλλά φέρονται να κατέληξαν είτε στην αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων και επώνυμων ειδών πολυτελείας, είτε στη διαμονή των εμπλεκομένων σε πεντάστερα ξενοδοχεία.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαρ. Βουρλιώτης προχώρησε ήδη στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών αλλά και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στη Θεσσαλονίκη.

Στο Λουξεμβούργο βρέθηκαν 300.000 ευρώ

Ακολουθώντας τη ροή του χρήματος, μέσω λογαριασμών pay pall, η Ανεξάρτητη Αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μάλιστα εντοπίσει στο Λουξεμβούργο συνολικό χρηματικό ποσό που αγγίζει τα 300.000 ευρώ, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τους εμπλεκομένους. Αρμόδιες πηγές πάντως διευκρινίζουν, πως οι δωρητές της ΜΚΟ έχοντας στη διάθεση τους τα απαραίτητα παραστατικά μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματα τους από τους δεσμευμένους λογαριασμούς.

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