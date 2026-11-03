Ο παρουσιαστής μίλησε για τη λήξη της συνεργασίας του με το ΟΡΕΝ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, ο Θανάσης Πάτρας, ο οποίος παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ, εκεί όπου πέρυσι, ο παρουσιαστής είχε την δική του εκπομπή.

Το πρωί της Τρίτης, ο Θανάσης Πάτρας, εξήγησε ότι με τη λήξη της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν δεν γνώριζε ότι η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί, και όπως εξήγησε ενημερώθηκε για τις αλλαγές στις 23 Αυγούστου.

«Είμαι σε μία φάση ενδοσκόπησης, πάρα πολύ ωραία. Είμαι σε μία φάση αποστασιοποίησης. Μία φάση δημιουργική από την έννοια ότι μετράω φίλους, πετάω πράγματα και αναθεωρώ για πολλά πράγματα που μου έχουν συμβεί στη ζωή μου μέχρι τώρα, επαγγελματικά τουλάχιστον, και τον τρόπο που θα τα χειριστώ και θα τα αντιμετωπίσω από δω και στο εξής», σημείωσε αρχικά ο παρουσιαστής.

Ο Θανάσης Πάτρας μίλησε για τη λήξη της συνεργασίας του με το ΟΡΕΝ

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Πάτρας αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε σε αυτή την ενδοσκόπηση, εξηγώντας χαρακτηριστικά:

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«Τι πυροδότησε αυτή τη συνθήκη; Πέρασα μία διετία τώρα ή οποία ήταν λίγο ανορθολογική, να σου πω την αλήθεια. Επαγγελματικά ήταν τελείως ανορθολογική. Δηλαδή και η φυγή μας από τον ΑΝΤ1 πρόπερσι, θεωρώ ότι ήταν ανορθολογική… Αγοράσαμε χρόνο, δεν μας δόθηκε χρόνος για να συνεχίσουμε».

Και συνέχισε μιλώντας για το ΟΡΕΝ: «Παρ’ όλα αυτά πέρυσι έκανα μία… Ένα άλμα θεωρώ, κάνοντας μία δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ και σχολιάστηκε και πάρα πολύ καλά από εκπομπές… Μία δουλειά που πήγαινε καλά και ουσιαστικά τελείωσε η χρονιά και δεν κατάλαβα για ποιον λόγο δεν συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια η οποία ήταν χαρούμενη, ωραία, δημιουργική και πολύ αγαπητή στην πιάτσα».

Σε ό,τι αφορά τη λήξη της συνεργασίας του με τον σταθμό, ο Θανάσης Πάτρας, ανέφερε: «Εγώ έμαθα ότι θα σταματήσω οριστικά 23 Αυγούστου. Τότε μου ανακοινώθηκε οριστικά ότι δεν συνεχίζουμε. Όταν κάτι τελειώνει στις 23 Αυγούστου είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι για να συνεχίσεις την προσπάθειά σου».

Κλείνοντας, ο Θανάσης Πάτρας, έκανε μία σύντομη αναδρομή στην προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Τι απαιτήσεις είχε; Να συνεργαστούμε και εμείς είμαστε εδώ. Αυτές ήταν οι απαιτήσεις. Όταν έγινε αυτή η αλλαγή… δεν είμαι χθεσινός. Τους είπα ότι αυτή τη στιγμή ‘μου ζητάτε να αυτοκτονήσω’. Δηλαδή, έχουμε πάρει μία ρότα… Πας να χτίσεις κάτι, φαίνεται ότι έχει δυναμική και μου λες να πάω απέναντι σε μία εκπομπή που κάνει 100 φορές παραπάνω σε budget. Σκεφτείτε ότι παίζαμε απέναντι στο Ρουβά, ο οποίος Ρουβάς έκανε, αν θυμάμαι καλά, ένα ποσό άνω των 200.000 ευρώ ανά επεισόδιο… Ήταν και μία πάρα πολύ ωραία δουλειά, να λέμε την αλήθεια. Είναι δύσκολο αυτό που μου λέτε να κάνω. Βάλανε το μεσημέρι το The View και καλά κάνανε, ο αέρας δικός τους είναι. Αλλά, όταν χτίζεις κάτι, πρέπει αυτό το κάτι να το υποστηρίξεις. Έρχεται, λοιπόν, το μετά, έχεις βάλει μία ομάδα σε μία διαδικασία και λες μετά ότι ‘ίσως, δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα’».

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