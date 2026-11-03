Η απάντηση της ηθοποιού για τα δημοσιεύματα και τις ΑΙ φωτογραφίες που την έδειχνε να νοσεί ξανά από καρκίνο.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Δώρα Χρυσικού και με αφορμή τη συζήτηση, αναφέρθηκε στα πρόσφατα, ψευδή δημοσιεύματα που την ήθελαν να νοσεί ξανά από καρκίνο.

Η γνωστή ηθοποιός, στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τη νόσο, ενώ παράλληλα έχει διευκρινίσει ότι πλέον δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την υγεία της.

Ωστόσο, πριν από μερικούς μήνες, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μία φωτογραφία της, στην οποία η Δώρα Χρυσικού απεικονίζεται χωρίς μαλλιά σε θάλαμο νοσοκομείου.

Ξέσπασε η Δώρα Χρυσικού για την ΑΙ φωτογραφία που την έδειχνε να νοσεί ξανά από καρκίνο

Όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για μία ΑΙ φωτογραφία, που έφερε την έντονη αντίδραση της ηθοποιού, η οποία, όπως έχει αναφέρει, έχει κινηθεί νομικά.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στον αέρα της εκπομπής «Happy Day», η Δώρα Χρυσικού αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

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«Θύμωσα τόσο πολύ. Αυτό το πράγμα είναι ο απόπατος. Είναι η επιτομή της χυδαιότητας. Είναι μία εικόνα ενός ανθρώπου που είχε κάτι ψιλοτριχούλες εκεί. Εγώ, δεν ήμουν έτσι ούτε όταν ήμουν άρρωστη. Δεν είχα καθόλου μαλλιά… Ήταν και ΑΙ η εικόνα, δεν ήταν μόνο το άρθρο», εξήγησε αρχικά η Δώρα Χρυσικού.

Στη συνέχεια, με αφορμή τη συζήτηση, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην τωρινή κατάσταση της υγείας της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Τώρα είμαι σε μία φάση που έχω κλείσει πενταετία. Πολλές φορές μου λένε ‘συνέχεια μιλά γι’ αυτό’. Ναι! Συνέχεια μιλάω γι’ αυτό μπας και μπορέσουν άνθρωποι εκεί έξω να σωθούνε. Οτιδήποτε ξεστομίζεται από το δικό μου το στόμα δεν είναι για το δικό μου, ούτε την προβολή, ούτε το δικό μου δράμα. Άλλωστε, εγώ, δεν το αντιμετώπισα ποτέ ως δράμα. Το αντιμετώπισα ως έναν αγώνα ζωής».

Και συνέχισε: «Σκέφτηκα γιατί συμβαίνει σε εμένα αυτό, αλλά δεν υπάρχει απάντηση. Ιατρικά μιλώντας ήταν μία μετάλλαξη γονιδίου. Τώρα, αν μπήκα σε μία διαδικασία να λέω ‘γιατί σε τόσο νεαρή ηλικία, γιατί έπρεπε η ζωή να με προκαλέσει με έναν τόσο σκληρό τρόπο’, προφανώς. Με βοήθησαν οι άνθρωποί μου, η μητέρα μου, η αδερφή μου, οι φίλου μου, ο εαυτός μου, η δουλειά μου. Ήταν πολύ δύσκολο πράγμα, 12ωρα όρθια με ζέστη, με περούκες… Γυρνούσα στο σπίτι και κατέρρεα, αλλά τη στιγμή της δουλειάς ήμουν τόσο χαρούμενη… Ένιωθα ότι αυτό ότι μπορώ να το κάνω είναι μία ανάποδη επιβεβαίωση ότι πάνε καλά τα πράγματα, αντέχω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmldllfe7xb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και κλείνοντας, η Δώρα Χρυσικού μίλησε για την εικόνα που μπορεί να φτάνει στον τηλεθεατή και στο τι τελικά ισχύει: «Όλο αυτό το πράγμα το ατσαλάκωτο και το φτιασιδωμένο που προβάλλεται από την τηλεόραση το έχει βαρεθεί ο κόσμος. Γιατί δεν είναι πραγματικό. Είμαι μία γυναίκα 50 χρονών. Να κρύψω τον χρόνο που περνάει; Ή ότι υπάρχουν στιγμές δύσκολες, εύκολες, σε τι διαφέρω από μία γυναίκα εκεί έξω… Στην ίδια βάρκα είμαστε όλοι…», κατέληξε η γνωστή ηθοποιός.