Οι θρυλικοί WWE Superstars αποκτούν τη δική τους φιγούρα PLAYMOBIL, σε μία νέα συλλογή που φέρνει τη δράση και τον κόσμο της επαγγελματικής πάλης στο παιχνίδι.

Η PLAYMOBIL ενώνει τις δυνάμεις της με το WWE, ανακοινώνοντας μία νέα παγκόσμια συνεργασία licensing που φέρνει μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της επαγγελματικής πάλης στον κόσμο της PLAYMOBIL. Από τον Ιούλιο του 2026, φιγούρες και θεματικά σετ εμπνευσμένα από κορυφαίους WWE Superstars θα μεταφέρουν τη δράση, το θέαμα και τις συναρπαστικές ιστορίες του WWE στον κόσμο του παιχνιδιού, απευθυνόμενα σε παιδιά, οικογένειες και συλλέκτες σε όλο τον κόσμο.

Στη νέα συλλογή πρωταγωνιστούν ονόματα που έχουν γράψει τη δικής τους ιστορία στο WWE, όπως ο Hulk Hogan, John Cena, The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley, “Stone Cold” Steve Austin και Triple H. Οι χαρακτηριστικές εμφανίσεις και οι εμβληματικές προσωπικότητές τους αποτυπώνονται μέσα από τον ξεχωριστό σχεδιασμό της PLAYMOBIL, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να φέρουν τα αγαπημένα τους είδωλα στη δική τους συλλογή.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης το WWE Το φορτηγό του Rock, που προσθέτει ακόμα περισσότερη δράση, το WWE Seth Rollins και CM Punk στο ρινγκ, για παιχνίδι γεμάτο ένταση και αναμετρήσεις, καθώς και το WWE Τρεις παλαιστές της Attitude Era για την απόλυτη συλλεκτική εμπειρία.

Η συνεργασία φέρνει κοντά δύο brands με ισχυρή παρουσία στον χώρο της ψυχαγωγίας. Για περισσότερα από 40 χρόνια, το WWE αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο της pop κουλτούρας, συνδυάζοντας την αθλητική δράση με το θέαμα και την αφήγηση ιστοριών που έχουν κερδίσει εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Οι WWE Superstars ξεχωρίζουν για την ενέργεια, το πάθος και τις προσωπικότητές τους, στοιχεία που αποτελούν βασικό μέρος της ταυτότητας του brand.

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«Στην PLAYMOBIL πιστεύουμε στη δύναμη της φαντασίας να ανοίγει την πόρτα σε νέους κόσμους. Μέσα από τη συνεργασία μας με το WWE, γιορτάζουμε εμβληματικούς Superstars που έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους από διαφορετικές γενιές και συνδέουμε τις ιστορίες τους με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία που βρίσκονται στον πυρήνα του brand μας. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία μας για τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών που επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο της PLAYMOBIL στην pop κουλτούρα».

Για την PLAYMOBIL, η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την προσέγγιση νέων κοινών και τη δημιουργία συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένα entertainment franchises. Παράλληλα, ανοίγει τον κόσμο της σε μία δυναμική κοινότητα fans και συλλεκτών, προσφέροντας έναν νέο τρόπο να ανακαλύψουν εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ψυχαγωγίας μέσα από τις χαρακτηριστικές φιγούρες και τα θεματικά σετ.

Με τη συλλογή PLAYMOBIL x WWE, η δράση του ρινγκ συναντά τη φαντασία του παιχνιδιού και οι fans έχουν έναν κόμη λόγο να προσθέσουν τους αγαπημένους τους Superstars στη συλλογή τους.