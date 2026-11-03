Προσοχή στους επιτήδειους: Έταξαν επίδομα σε ηλικιωμένη και ζήτησαν προπληρωμένη κάρτα, η νέα απάτη που έρχεται από τα Χανιά.

Νέα απόπειρα τηλεφωνικής απάτης με στόχο ηλικιωμένη γυναίκα καταγγέλθηκε στα Χανιά, με τους επιτήδειους να χρησιμοποιούν ως πρόσχημα το επίδομα των 400 ευρώ που θα δοθεί από την κυβέρνηση στους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την καταγγελία που δημοσιεύτηκε στο zarpanews.gr, άγνωστος τηλεφώνησε σε 85χρονη Χανιώτισσα και παρουσιάστηκε ως ο λογιστής της. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, της ανέφερε ότι δικαιούται να λάβει το ποσό των 400 ευρώ, επιχειρώντας να την πείσει ότι έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία για να εισπράξει τα χρήματα.

Ο δήθεν λογιστής τής ζήτησε να μεταβεί σε ένα περίπτερο ή σούπερ μάρκετ, να αγοράσει προπληρωμένες κάρτες paysafe και στη συνέχεια να του δώσει τους κωδικούς τους, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η καταβολή του επιδόματος. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ηλικιωμένη, ο άγνωστος προσπάθησε να την πιέσει, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση που δεν ακολουθούσε τις οδηγίες του, θα έχανε την οικονομική ενίσχυση.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η 85χρονη είχε επικοινωνήσει τις προηγούμενες ημέρες με τον πραγματικό λογιστή της για προσωπική της υπόθεση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θεωρήσει αρχικά ότι το τηλεφώνημα συνδεόταν με την προηγούμενη επικοινωνία τους και να μην αντιληφθεί αμέσως ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης.

Για καλή της τύχη, την ώρα της τηλεφωνικής συνομιλίας βρίσκονταν κοντά της ο γιος της και μία γειτόνισσα. Οι δύο άνθρωποι αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και την απέτρεψαν από το να ακολουθήσει τις οδηγίες του αγνώστου, με αποτέλεσμα να μη χάσει χρήματα.